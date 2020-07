Πολιτική

Καλεντερίδης για Αγία Σοφία: Ο Ερντογάν λειτουργεί με “το δίκαιο του γιαταγανιού” (βίντεο)

Ο στρατιωτικός αναλυτής και συγγραφέας αναφέρεται στις «χλιαρές» αντιδράσεις και την ανάγκη για αύξηση της διεθνούς πίεσης.