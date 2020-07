Life

Ο Τομ Χανκς έφθασε στην Αντίπαρο με ιδιωτικό τζετ και… μάσκα (βίντεο)

Λίγες ημέρες μετά τα γενέθλια του, ο σταρ του Χόλυγουντ και η σύζυγος του, έφθασαν στο νησί, όπου διατηρούν σπίτι.