Life

Νάγια Ριβέρα: Εντοπίστηκε η σορός της σταρ του Glee

Τον εντοπισμό της σορού επιβεβαίωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες...



Στην λίμνη Πίρου εντοπίσθηκες η σορός της ηθοποιού του Glee, Νάγια Ριβέρα όπως επιβεβαιώθηκε, σήμερα, έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της.Η δημοφιλής ηθοποιός είχε πάει μαζί με τον γιο της για βαρκάδα στη λίμνη και το παιδί βρέθηκε μόνο του, φορώντας το σωσίβιό του, στη βάρκα.

Πριν από έξι ημέρες η Ριβέρα εξαφανίστηκε στα νερά της λίμνης Πίρου, στην κομητεία Βεντούρα, κοντά στο Λος Άντζελες. Μαζί με τον 4χρονο γιο της, Τζόσουα, είχαν επιβιβαστεί σε βάρκα που είχε νοικιάσει η ηθοποιός, όμως, το ίδιο βράδυ ο μικρός εντοπίστηκε μόνος στη βάρκα και ανέφερε στις αρχές πως η μητέρα του πήδηξε στο νερό, αλλά, δεν επέστρεψε ποτέ.

Οι αρχές προειδοποιούν πως, η σορός της Ριβέρα θα μπορούσε να βρεθεί σε πέντε λεπτά ή σε πέντε ημέρες από σήμερα. Το έργο των δυτών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των θολών νερών της λίμνης.

Αργά το βράδυ της Κυριακής το γραφείο του σερίφη της Βεντούρα με ανάρτηση στο Twitter ανέφερε πως οι έρευνες για τη Νάγια Ριβέρα συνεχίζονται και το πλήρωμα των σκαφών εξακολουθεί να ερευνά τη λίμνη. Η σχετική ανακοίνωση, μέσω Twitter, ζητά από τους πολίτες να μην ερευνούν μόνοι τους για την εξαφανισμένη ηθοποιό και τονίζει πως «οι oμάδες που ερευνούν είναι καλά εξοπλισμένες και διαθέτουν υψηλή εκπαίδευση».