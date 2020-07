Κόσμος

Αστυνομική βία: εικόνες - σοκ από την Βραζιλία (βίντεο)

Σάλος στην χώρα από το νέο περιστατικό, με θύμα μια μαύρη γυναίκα, που αστυνομικός ποδοπατά στον λαιμό.

Το βίντεο όπου ένας αστυνομικός ποδοπατά στον λαιμό μια μαύρη γυναίκα προκειμένου να την ακινητοποιήσει, προκάλεσε κύμα αγανάκτησης σήμερα στη Βραζιλία, όπου τα περιστατικά αστυνομικής βίας είναι πολλαπλά.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε την 30η Μαΐου, σε μια λαϊκή συνοικία στα νότια περίχωρα του Σάο Πάολο, όμως οι εικόνες έκαναν τον γύρο της χώρας, μετά την προβολή τους χθες Κυριακή από την εκπομπή "Fantastico", με υψηλή τηλεθέαση, του τηλεοπτικού δικτύου TV Globo.

Στις εικόνες, οι οποίες τραβήχτηκαν με κινητό τηλέφωνο, διακρίνεται μια μαύρη γυναίκα, με το πρόσωπο στο έδαφος, να πασχίζει να ξεφύγει, την ώρα που ένας αστυνομικός την πιέζει με δύναμη στον λαιμό με το πόδι του. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, ο αστυνομικός σηκώνει το άλλο πόδι του για να ρίξει όλο του το βάρος στον λαιμό του θύματος. «Όσο πάλευα, τόσο στηριζόταν στον λαιμό μου», περιέγραψε η 51χρονη Βραζιλιάνα, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο TV Globo. Η ταυτότητά της δεν αποκαλύφθηκε, ενώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου της είχαν καλυφθεί έπειτα από τεχνική επεξεργασία της εικόνας.

Η γυναίκα εργαζόταν σε ένα μικρό συνοικιακό μπαρ. Περιγράφει ότι προσπάθησε να επέμβει, όταν ένας φίλος της δέχθηκε επίθεση από αστυνομικούς. Η ίδια καταγγέλλει ότι οι αστυνομικοί βιαιοπράγησαν εναντίον της και με άλλους τρόπους, οι οποίοι δεν καταγράφονται στο βίντεο. «Του είπα να σταματήσει, με έσπρωξε στα κάγκελα του μπαρ, με γρονθοκόπησε τρεις φορές, με αποτέλεσμα να πέσω κάτω και μου έσπασε το πόδι», αφηγείται.

«Κατόπιν, ένας έβαλε το γόνατό του στον λαιμό μου και ένας άλλος στα πλευρά μου. Έκανα εμετό τέσσερις φορές», συνεχίζει.

Η κυβέρνηση της πολιτείας ανακοίνωσε χθες ότι οι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και έρευνα έχει ξεκινήσει.

«Οι εικόνες που πρόβαλε η εκπομπή Fantastico είναι αποτροπιαστικές, αυτή η βίαιη συμπεριφορά ορισμένων αστυνομικών είναι απαράδεκτη», έγραψε σε tweet ο κυβερνήτης Γιοάο Ντόρια, μετά την προβολή του ρεπορτάζ.