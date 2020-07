Αθλητικά

ΝΒΑ: “Ισότητα”, το μήνυμα στη φανέλα του Αντετοκούνμπο

Το μήνυμα του Giannis, ο οποίος συμμετείχε στις πορείες για το ρατσισμό και τη φυλετική ανισότητα, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η λέξη «ισότητα» θα ξεχωρίζει στο πίσω μέρος της φανέλας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με την επανεκκίνηση της αγωνιστικής δραστηριότητας του πρωταθλήματος του ΝΒΑ.

Ο Giannis, ο οποίος έσπευσε να ενισχύσει τις πορείες που έγιναν για το ρατσισμό και τη φυλετική ανισότητα, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, επέλεξε το μήνυμα «equality», το οποίο θα εκφράσει και θα υποστηρίξει με την επανέναρξη της προσπάθειας των Μιλγουόκι Μπακς να κατακτήσουν τον εφετινό τίτλο.

Υπενθυμίζεται ότι το NBA είχε ανακοινώσει αυτό το μήνα ότι θα επιτρέψει στους παίκτες να γράψουν τα δικά τους μηνύματα στις φανέλες, σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη διαμαρτυρία απέναντι στη φυλετική αδικία.?