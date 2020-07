Κόσμος

Μακρόν: “Καμπανάκι” για την Μεσόγειο λόγω Τουρκίας – Ρωσίας

Τις αυξημένες προκλήσεις στην περιοχή επισημαίνει ο Γάλλος Πρόεδρος, ζητώντας άμεση δράση από την ΕΕ.

Έχει «καθοριστική σημασία» η Ευρώπη να αντιμετωπίσει με αποφασιστικό τρόπο γεωπολιτικά θέματα της Μεσογείου και να παραμείνει αυτή που θα ελέγχει το μέλλον της, χωρίς να το αφήσει σε «άλλες δυνάμεις», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος χωρίς να τις κατονομάσει στην Τουρκία και τη Ρωσία.

«Η περιοχή της Μεσογείου θα είναι η πρόκληση των προσεχών ετών όσο οι παράγοντες κρίσης που συνδυάζονται εκεί είναι πολλοί: αμφισβήτηση θαλασσίων ζωνών, συγκρούσεις μεταξύ παρόχθιων χωρών, αποσταθεροποίηση της Λιβύης, μετανάστευση, διακίνηση, πρόσβαση στους πόρους», δήλωσε ο πρόεδρος σε ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις την παραμονή της εθνικής εορτής της 14ης Ιουλίου.

Επικαλούμενος το «παιχνίδι νέων δυνάμεων», ο Μακρόν δήλωσε ότι «η Ευρώπη πρέπει να επανακαθορίσει εκεί τον ρόλο της και τη θέση της, χωρίς αφέλεια, χωρίς εφησυχασμό». «Η Μεσόγειος δεν μπορεί να οικοδομήσει διαρκή ειρήνη χωρίς εμάς, δεν μπορούμε να δεχτούμε το μέλλον μας να οικοδομηθεί από άλλες δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική για τη Μεσόγειο» είναι «αναγκαιότητα και επιτακτικότητα», επέμεινε.

Είτε πρόκειται για την επιδείνωση της κρίσης στη Λιβύη, όπου η Τουρκία και η Ρωσία είναι σε θέση ισχύος, οι εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο όπου αρκετές δυνάμεις όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος ή η Ελλάδα ανταγωνίζονται για ενεργειακούς πόρους, οι παράγοντες έντασης πολλαπλασιάζονται σε αυτή τη θάλασσα εδώ και χρόνια.

«Όσον αφορά τη Λιβύη, θέλω να ξαναπώ εδώ πόσο η σταθεροποίησή της είναι θεμελιώδης για την ασφάλεια της Ευρώπης και του Σάχελ. Για τον λόγο αυτό καλώ σε άμεση επανάληψη των διαπραγματεύσεων και ενός πολιτικού διαλόγου για εκεχειρία. Πρέπει να δοθεί τέλος στις μαζικές αφίξεις όπλων και μισθοφόρων σε αυτή τη χώρα», επανέλαβε.

Η Γαλλία έχει καταγγείλει επανειλημμένα τουρκικές παρεμβάσεις στη λιβυκή κρίση και οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών ανέβηκαν, κυρίως έπειτα από ένα ναυτικό συμβάν μεταξύ δύο πολεμικών πλοίων.

«Παρότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκτροπών με τους Τούρκους, ωστόσο βρισκόμαστε σαφέστατα σε μια κλιμάκωση, όσο τα θέματα διαφωνίας είναι πολλά. Μετά το περιστατικό του Courbet (του γαλλικού πολεμικού πλοίου που αποτέλεσε στόχο τουρκικής φρεγάτας τον Ιούνιο) στη Μεσόγειο, η Γαλλία προσπαθεί με τους Ευρωπαίους να έχει μια σταθερότερη στάση απέναντι στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τους Τούρκους, και η Τουρκία αναμφίβολα θα αντιδράσει», εξήγησε σήμερα σε συνέντευξη στην εφημερίδα Le Monde ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων Φρανσουά Λεκουάντρ.