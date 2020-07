Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα και μόνο μία λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει τη σημερινή μέρα… Υπερβολές!

ΚΡΙΟΣ: Η σημερινή αντίθεση του Ήλιου με το Δία μπορεί να αποδειχτεί πολύ ευνοϊκή, αρκεί να την αξιοποιήσεις με προσοχή και ταπεινότητα. Μπορεί να σε ανεβάσει ψηλά, αλλά μπορεί να σε ρίξει και στα τάρταρα αν έρθεις αντιμέτωπος με άτομα που κατέχουν κάποια εξουσία ή με κάποιον τρόπο τα συμφέροντα σου εξαρτώνται από αυτούς. Αν όμως είσαι άτομο χαμηλών τόνων είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να πιστέψεις στον εαυτό σου και στις δυνάμεις σου και να δείξεις την αξία σου. Αν σχεδιάζεις κανένα γάμο φρόντισε να αποφύγεις τα περιττά έξοδα.

ΤΑΥΡΟΣ:Η αντίθεση του Ήλιου με το Δία είναι ευνοϊκή για εσένα, γιατί κατά τη διάρκεια της επιρροής της είναι πολύ πιθανό να νιώσεις -κυρίως- ηθικά, αλλά και υλικά δικαιωμένος και ότι οι προσπάθειες σου αναγνωρίζονται. Μέσα από νέες γνωριμίες ή μέσα από κάποιες σπουδές που μπορεί να πραγματοποιήσεις θα δεις τους ορίζοντες σου να διευρύνονται και να βρίσκεις λύσεις και απαντήσεις σε προβλήματα που σε είχαν ταλαιπωρήσει αρκετά στο παρελθόν. Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις είναι τα μεγάλα λόγια και κάποιες συγκρούσεις στις συζητήσεις σου με τους άλλους που πηγή τους θα έχουν το ότι υποστηρίζεις δογματικά κάποια πράγματα και δεν αποδέχεσαι τις διαφορετικές απόψεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Ήλιος που σήμερα θα βρεθεί απέναντι απ’ το Δία θα ενεργοποιήσει εξελίξεις σε οικονομικά ζητήματα που σε αφορούν. Αν μιλάμε για κάποια νέα συμφωνία, συνεργασία ή κάποιο δάνειο προσπάθησε να είσαι δίκαιος και λογικός, προκειμένου να έχει καλή εξέλιξη το όλο θέμα. Από την άλλη μπορεί να νιώσεις μια έντονη ροπή στις απολαύσεις, γι’ αυτό καλό θα ήταν αν είσαι σε δίαιτα να έχεις το νου σου. Το αυτό ισχύει και στα σεξουαλικά σου, όπου καλό θα είναι να μη λειτουργήσεις σαν “κάτι” με ορμόνες και πόδια, αλλά να λάβεις υπ’ όψιν και κάποιες λογικές πτυχές του θέματος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ:Αν όλοι περιμέναμε αυτή την αντίθεση του Ήλιου με το Δία, εσύ… καιγόσουνα κι ας μην το ήξερες. Αυτή η όψη που θα σημαδέψει τη γενέθλια χρονιά των γεννημένων κυρίως από 12 μέχρι 16 Ιουλίου σε ευνοεί ως προς τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Καλό θα είναι βέβαια να μην υπερεκτιμήσεις τους άλλους που βρίσκονται απέναντι σου, γιατί εύκολα μπορεί να πέσουν από το βάθρο που θα τους βάλεις. Θα δεις ότι θα έρχονται στη ζωή σου άνθρωποι «κλειδιά» που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους στόχους σου, ενώ ευνοϊκά είναι τα πράγματα και στο ενδεχόμενο που εκκρεμεί κάποια νομική υπόθεση.

ΛΕΩΝ: Ο Δίας που μέχρι το τέλος σχεδόν της χρονιάς θα βρίσκεται στον Αιγόκερω θέλει να σε βοηθήσει να φτιάξεις την καθημερινότητα σου και να σε αποκαταστήσει επαγγελματικά. Σήμερα με τον Ήλιο απέναντι του, ενδεχομένως μέσα από γνωριμίες ή παλιές συνεργασίες σου να προκύψουν ευκαιρίες που να αξίζουν τον κόπο να τις συζητήσεις. Για να τις αρπάξεις όμως κιόλας θα πρέπει να αφήσεις στην άκρη τη γκρίνια και την ηττοπάθεια και να εκτιμήσεις εσύ ο ίδιος την εμπειρία και τα ταλέντα που μπορεί να διαθέτεις και που τώρα είναι η στιγμή να τα αξιοποιήσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Ήλιος που σήμερα θα βρίσκεται σε αντίθεση με το Δία σε κάνει να θες να ρισκάρεις, μόνο που είναι αρκετά εύκολο να ξεφύγεις από τα όρια ασφαλείας και να βγεις χαμένος, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ξέρεις εξ’ αρχής τι είσαι διατεθειμένος να χάσεις. Αυτό βέβαια είναι και το δύσκολο της υπόθεσης σε μια μέρα που ξεχειλίζεις από αισιοδοξία και χαρά και καμία διάθεση δεν έχεις να κάνεις μίζερους υπολογισμούς. Πολύ καλή όψη για να κερδίσεις χρήματα αν ασχολείσαι με καλλιτεχνικές ή αθλητικές δραστηριότητες, ενώ το καλύτερο στο άφησα για το τέλος, αφού στα ερωτικά σήμερα είναι μια μέρα που το πάθος περισσεύει.

ΖΥΓΟΣ: Με την αντίθεση του Ήλιου με το Δία που πραγματοποιείται σήμερα μπορείς να ελπίζεις σε πολύ ευχάριστα και σημαντικά γεγονότα που μπορεί να σχετίζονται με την οικογένεια σου ή κάποιο ακίνητο. Ακόμα και η οικονομική εύνοια που μπορεί να έχεις στον επαγγελματικό σου χώρο, κάποια προαγωγή ή ακόμα και η εύρεση εργασίας, αν είσαι άνεργος μπορεί να είναι ο λόγος που θα δημιουργηθούν πιο αρμονικές ισορροπίες στην οικογένεια. Προσοχή μόνο αν αποφασίσεις κάποια μετακόμιση ή αγορά ακινήτου, οπότε και θα πρέπει να μείνεις σε ένα λογικό μπάτζετ.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Ήλιο να βρίσκεται σήμερα απέναντι απ’ το Δία θα έχεις την ευκαιρία μέσα από συζητήσεις με τα αδέρφια σου ή με άτομα που συναναστρέφεσαι στην καθημερινότητα σου και να βρεις λύσεις σε θέματα που σε αφορούν ή ακόμα και να γεφυρώσεις τις μεταξύ σας διαφορές. Αν σκοπεύεις να αγοράσεις κάποιο μέσω επικοινωνίας ή κάποιο μεταφορικό μέσο θα ήταν καλό να γνωρίζεις ακριβώς τις ανάγκες που θέλεις να καλύψεις και να αποφύγεις τις πολυτέλειες που μπορεί να επιβαρύνουν το πορτοφόλι σου περισσότερο απ’ όσο αντέχει και όσο θα ήθελες.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η αντίθεση του Ήλιου με τον Δία θα σου δώσει ευκαιρίες να κινητοποιηθείς για να κυνηγήσεις όσα σου προσφέρουν ασφάλεια και σταθερότητα στη ζωή σου. Τί είναι αυτό που έχεις ανάγκη; Συναισθήματα; Λεφτά; Ακίνητη περιουσία; Όποιος κι αν είναι ο στόχος σου τώρα έχεις δύναμη και ενέργεια να τον κυνηγήσεις. Φρόντισε μόνο να μη λειτουργήσεις πλεονεκτικά ή σαν αρπακτικό, γιατί μπορεί να βρεθείς στα κρύα του λουτρού σου να μετράς απώλειες. Δεν είναι να αποκτήσεις οτιδήποτε βρεθεί μπροστά σου, απλώς επειδή μπορείς. Δες κατά πόσο το χρειάζεσαι κιόλας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ:Ο Ήλιος σήμερα θα βρεθεί απέναντι από το Δία που βρίσκεται στο ζώδιο σου και είναι μια μέρα που η αισιοδοξία σου μπορεί να μετουσιωθεί σε επιτυχίες και η αυτοπεποίθηση σου σε όπλο απέναντι σε κάθε εμπόδιο που μπορεί να προκύψει. Τώρα, τι θα πρέπει να προσέξεις; Μα τι άλλο απ’ την υπερβολή σου, η οποία μπορεί να σε κάνει αναξιόπιστο στα μάτια των άλλων και να σε κάνει να αναλάβεις δεσμεύσεις στις οποίες δε θα καταφέρεις να ανταποκριθείς. Ειδικά στα ερωτικά σου μείνε στη χαρά της στιγμής και άσε τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον Ήλιο σήμερα σε αντίθεση με το Δία θα έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις κάποια πράγματα στην καθημερινότητα σου. Μπορεί να αποκαλυφθούν μυστικά που να σε βοηθήσουν να βρεις τα κομμάτια του παζλ που σου έλειπαν και που μπορεί να έκαναν κάποια πράγματα να μοιάζουν δυσεπίλυτα. Αν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με κάποιο πρόβλημα υγείας ή αντιμετωπίζεις ψυχολογική πίεση είναι πολύ πιθανό σήμερα να βρεις λύσεις. Όμως «συν Αθηνά και χείρα κίνει», γι’ αυτό προσπάθησε να αποφύγεις τις κακές συνήθειες.

ΙΧΘΥΕΣ : Ήλιος και Δίας σήμερα σε μια αντίθεση που μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις τα πατήματα σου, να καταλάβεις τι θες από τη ζωή σου, τι είναι αυτό που μπορεί να χρειάζεσαι για να είσαι χαρούμενος. Ίσως είναι μια νέα ερωτική ιστορία που έρχεται να σου θυμίσει ότι θέλεις να ξαναβρείς την ανεμελιά και το πάθος στη ζωή σου. Ίσως πάλι σου δοθεί μια ευκαιρία με οικονομικές προεκτάσεις, οι οποίες και θα αποτελέσουν το βασικό κριτήριο για να πάρεις αποφάσεις που θα σε βάλουν σε έναν πιο δημιουργικό δρόμο. Αν το θέμα σου είναι η απόκτηση κάποιου παιδιού προσπάθησε να είναι όσο πιο συνειδητή γίνεται και να αντιλαμβάνεσαι το βάρος μιας τέτοιας επιλογής. Πηγή: Astrologos.gr