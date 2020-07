Κόσμος

Σύνοδο των πέντε μεγάλων δυνάμεων συζητούν Πομπέο – Λαβρόφ

Η ενημέρωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη συνάντηση των ηγετών των πέντε κρατών-μονίμων μελών του ΣΑ του ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ ενημέρωσε χθες Δευτέρα ότι συζήτησε με τον ομόλογό του της Ρωσίας την πιθανότητα να οργανωθεί σύνοδος των ηγετών των πέντε κρατών-μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την οποία έχει προτείνει ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Μάικ Πομπέο και ο Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησαν τηλεφωνικά την οργάνωση «στο εγγύς μέλλον» της συνόδου των πέντε μεγάλων δυνάμεων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την «75η επέτειο από τη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κίνα. Το ΣΑ έχει άλλα δέκα κράτη-μη μόνιμα μέλη.

Σε μια τέτοια σύνοδο θα συμμετείχαν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν διευκρίνισε πότε θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια σύνοδος.

Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοικτή την πόρτα στην ενδεχόμενη συμμετοχή του ρώσου προέδρου στη διευρυμένη σύνοδο της G7 στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

Η Ρωσία αποκλείστηκε από τη μέχρι τότε G8, ένα από τα βασικά σχήματα διεθνών διαπραγματεύσεων κυρίως για οικονομικά ζητήματα, μετά την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας το 2014.

Σύμφωνα με την αμερικανική διπλωματία, οι Πομπέο και Λαβρόφ συζήτησαν επίσης για το Αφγανιστάν και για την ασφάλεια των εκλογών που θα διεξαχθούν την 3η Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Πολλές αμερικανικές εφημερίδες έγραψαν πρόσφατα, επικαλούμενα πηγές προσκείμενες στην αμερικανική κυβέρνηση και στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, πως στελέχη της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών πρόσφεραν χρήματα σε αντάρτες και «κακοποιά στοιχεία» προσκείμενα στους Ταλιμπάν για να σκοτώνουν αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Η Μόσχα το διέψευσε επανειλημμένα. Οι Ταλιμπάν απέρριψαν τον ισχυρισμό.