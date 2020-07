Παράξενα

Έπιασαν καρχαρία στο Δρέπανο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι βρέθηκαν στο σημείο...

Έναν τεράστιο καρχαρία κατάφεραν να βγάλουν ψαράδες στην ακτή των Αραχωβιτίκων.

Οπως ήταν φυσικό η "ψαριά” προκάλεσε περιέργεια, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί πολύς κόσμος στο σημείο.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

Πηγή: tepmo24.news