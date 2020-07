Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Κλείνουν ξανά μπαρ και εστιατόρια στην Καλιφόρνια

"Θερίζει" στις ΗΠΑ ο κορονοϊός. Σχεδόν 60.000 κρούσματα μέσα σε ενα 24ωρο.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 59.222 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως χθες Δευτέρα στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας).

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό ξεπέρασε έτσι τα 3,36 εκατομμύρια, κατά τα δεδομένα αυτής της σχολής ιατρικής που εδρεύει στη Βαλτιμόρη.

Εξάλλου ακόμη 411 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας να φθάνει τους 135.582 νεκρούς.

Η ισχυρότερη δύναμη του πλανήτη γνωρίζει τις τελευταίες εβδομάδες εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης σε νότιες και δυτικές πολιτείες. Η χώρα έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς.

Η τάση ώθησε ορισμένες πολιτείες να κάνουν κι άλλα βήματα προς τα πίσω στη διαδικασία επανεκκίνησης των οικονομιών τους. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ έδωσε έτσι εντολή χθες να κλείσουν εστιατόρια, μπαρ, κομμωτήρια και χώροι λατρείας.

Ο Δρ. Άνθονι Φάουτσι, κορυφαίος αμερικανός ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες και σύμβουλος του Λευκού Οίκου στην προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, τόνισε χθες κατά τη διάρκεια σεμιναρίου της σχολής ιατρικής του πανεπιστημίου Στάνφορντ μέσω βιντεοδιάσκεψης ότι η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται στο ότι η χώρα ουδέποτε «έκλεισε εντελώς», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Ο Φάουτσι προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καν «αρχίσει να βλέπουν το τέλος» της πανδημίας. Δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» για τη δημιουργία τουλάχιστον ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου στα τέλη της χρονιάς ή στις αρχές του 2021 από τους επιστήμονες.