Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετική οικογένεια τουριστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και τα πέντε μέλη της οικογένειας βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αναφοράς.

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε πενταμελής οικογένεια από τη Σερβία, η οποία παραθέριζε στη Λευκάδα. Την Δευτέρα η οικογένεια, λόγω του υψηλού πυρετού που παρουσίαζε μεταφέρθηκε στην Μονάδα Λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Οι γονείς εισήχθησαν στην Ειδική Μονάδα για τον COVID-19, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά τους, που παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα, νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου.

Η μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων επιβεβαιώθηκε το απόγευμα, με επίσημη ανακοίνωση, από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η οικογένεια έκανε διακοπές με ιστιοπλοϊκό το οποίο είχε “δέσει” στην περιοχή της Λευκάδας.

Το πρώτο, θετικό στον ιό, μέλος ήταν ο πατέρας, ο οποίος και είχε μεταφερθεί σε ειδικό τουριστικό κατάλυμα καραντίνας της Λευκάδας. Από τα δείγματα που δόθηκαν, βρέθηκε θετική και η σύζυγός του ενώ τις τελευταίες ώρες επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικά και τα τρία παιδιά της οικογένειας.

Πηγή: epiruspost.gr