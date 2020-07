Αθλητικά

Super League: Η δεύτερη θέση “περνάει” από το ΟΑΚΑ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής των Play Off.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται το βράδυ της Τετάρτης (15/7, 21:30) στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των Play Off της Super League, με «έπαθλο» τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Μόνο τη νίκη για να πάρουν «το πάνω χέρι» θέλουν οι «κιτρινόμαυροι», με δύο αποτελέσματα... βολεύονται οι «ασπρόμαυροι». Τέσσερις διαδοχικές νίκες, μετρά η ομάδα του Μάσιμο Καρέρα, από το διπλό επί του Ολυμπιακού έρχεται αυτή του Αμπέλ Φερέιρα.

Νωρίτερα, στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» (19:15), ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω του την παρθενική ήττα στην εφετινή σεζόν και να επιστρέψει στις επιτυχίες απέναντι στον ΟΦΗ που, ακόμη, αγνοεί το «τρίποντο» στα Play Off. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, Άρης και Παναθηναϊκός αναζητούν νίκη γοήτρου κόντρα στα αρκετά προβλήματα - αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά - που αντιμετωπίζουν αμφότεροι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής των Play Off:

Τετάρτη 15 Ιουλίου

19:15 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ - Ολυμπιακός

19:15 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Παναθηναϊκός

21:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ - ΠΑΟΚ