Κόσμος

“Πράσινο φως” για το βιβλίο της ανιψιάς Τραμπ

Την άδεια να κυκλοφορήσει και να συζητήσει το βιβλίο της, που είναι επιβαρυντικό για την προεδρική οικογένεια, έλαβε η Μέρι Τραμπ.

Δικαστής αποφάσισε ότι η Μέρι Τραμπ, ανιψιά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είναι ελεύθερη να διαθέσει και να συζητήσει το βιβλίο της, που είναι επιβαρυντικό για την προεδρική οικογένεια, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε χθες ο δικαστής Χαλ Γκρίνγουλντ του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Η Μέρι Τραμπ, κόρη του θανόντος μεγαλύτερου αδερφού του προέδρου Τραμπ, του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, εμποδίστηκε για την έκδοση του πολυαναμενόμενου βιβλίου της με την έκδοση μιας διαταγής προσωρινών μέτρων, κάθως ο θείος της, ο Ρόμπερτ Τραμπ, κατέθεσε αγωγή εναντίον της, προκειμένου να εμποδίσει την κυκλοφορία του βιβλίου.

Ωστόσο, ο δικαστής Γκρίνγουλντ ανέτρεψε τους περιορισμούς χθες το βράδυ, επιτρέποντας στην Τραμπ να προωθήσει το βιβλίο της.

Η απόφαση αυτή ελήφθη την παραμονή της προγραμματισμένης για σήμερα επίσημης κυκλοφορίας του βιβλίου, σχολιάζει το POLITICO.

Το βιβλίο έχει τίτλο “Τόσο Πολύ Αλλά Ποτέ Αρκετό: Πώς Η Οικογένειά Μου Δημιούργησε τον Πιο Επικίνδυνο Άνθρωπο στον Κόσμο” και προσελκύει την προσοχή των ΜΜΕ, καθώς παρουσιάζει άγνωστες πτυχές των παιδικών χρόνων και της προσωπικής ζωής του προέδρου Τραμπ.

Η Μέρι Τραμπ είναι το πρώτο μέλος της προεδρικής οικογένειας που μιλάει τόσο ανοιχτά για τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και τα πάρε-δώσε εντός του Λευκού Οίκου.

“Τώρα που η αντισυνταγματική διαταγή απαγόρευσης έχει τελικά αρθεί, είμαστε σίγουροι ότι ο Λευκός Οίκος και η Αμερική περιμένουν να ακούσουν τελικά αυτά που η Μέρι έχει να πει,” ανέφερε ο Κρις Μπαστάρντι, ένας εκπρόσωπος της Μέρι Τραμπ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες.