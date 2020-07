Πολιτική

Πέτσας για Τουρκία: Δυσκολότερος ο διάλογος μετά την απόφαση για την Αγία Σοφία

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια σε ενδεχόμενο που η Τουρκία «περάσει την κόκκινη γραμμή» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ελπίζουμε αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να διορθωθεί το λάθος του Ερντογάν με την Αγιά Σοφία», τόνισε σε σημερινές δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

«Χθες η ΕΕ μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έκανε μια ανακοίνωση δια του Μπορέλ που ζητά να αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση ωστόσο δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα γίνει», εξήγησε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Πέτσας.

«Ενώ εμείς έχουμε δείξει πάντα ότι θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας και ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας έρχεται μια τέτοια απόφαση ακατανόητη» είπε μεταξύ άλλων καταλήγοντας πως

«Επομένως ναι δυσκολεύουν οι σχέσεις μας από εδώ και πέρα» και « Είμαστε πολύ προσεκτικοί να αναδεικνύουμε σε διεθνές επίπεδο αυτά τα θέματα». Παράλληλα ο κος Πέτσας υπογράμμισε πως η Ελλάδα προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια σε ενδεχόμενο που η Τουρκία «περάσει την κόκκινη γραμμή» με γνώμονα όχι το καλύτερο αλλά το δυσμενέστερο σενάριο.

Σύμφωνα με τον κο Πέτσα η Τουρκία με τις κινήσεις της δείχνει ξεκάθαρα την αλλαγή προσανατολισμού της σε σχέση με την Δύση, καθώς η απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί την απομακρύνει de facto από την Ευρώπη.

«Το θέμα δεν είναι ελληνοτουρκικό είναι διεθνές και παγκόσμιο» είπε χαρακτηριστικά ενώ ανέφερε πως ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν είχε προϊδεάσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις βλέψεις του για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί στην τελευταία τους επικοινωνία.

Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για γεγονός που «ανοίγει» ψυχικό χάσμα ανάμεσα στους χριστιανούς και την Τουρκία και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τον διάλογο με την Ελλάδα.

Κορονοϊός και πανηγύρια

Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για απαγόρευση των πανηγυριών έπειτα την αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στην χώρα και ειδικότερο το ενδεχόμενο άρσης της τον Αύγουστο ο κος Πέτσας εξήγησε πως δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη αλλά περισσότερο κάτι τέτοιο θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας από εδώ και πέρα.

«Θα δούμε λοιπόν μέχρι τέλος Ιουλίου εάν θα έχουμε φέρει την καμπύλη των κρουσμάτων προς τα κάτω, θα δούμε πως θα έχει εξελιχθεί τις επόμενες 15 ημέρες το θέμα για τα νοσοκομεία μας», ανέφερε προσθέτοντας πως «κινηθήκαμε κάνοντας διορθωτικές κινήσεις και για αυτό βάλαμε ως χρονικό ορίζοντα το τέλος Ιουλίου για να δούμε τι αποτέλεσμα έχουν αυτοί οι περιορισμοί που τέθηκαν σε εφαρμογή», ανέφερε τονίζοντας πως στόχος είναι να ταρακουνηθεί ο κόσμος όσον αφορά τον κορονοϊό.