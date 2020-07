Πολιτική

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Κυριαρχικό μας δικαίωμα η αλλαγή καθεστώτος στην Αγία Σοφία

Επιμένει για το θέμα της Αγίας Σοφίας η Άγκυρα. Τι λέει ο Ακσόι για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ανακοίνωση σχετικά με την Αγία Σοφία και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Κανείς δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο δικαίωμα της κυριαρχίας της Τουρκίας», υποστηρίζει, αναφέροντας ότι μόνο το τουρκικό κράτος έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε σχεδιασμό της Αγίας Σοφίας, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής του καθεστώτος της. Για την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρει ότι μόνο μέσω διαλόγου και συνεργασίας θα τερματιστούν οι εντάσεις.

Σε ανακοίνωσή του έπειτα από τις τελευταίες δηλώσεις του Ζοζέπ Μπορέλ, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Χαμί Ακσόι αναφέρει ότι «η στάση της Τουρκίας επί του θέματος είναι γνωστή από τα μέρη στην Ανατολική Μεσόγειο. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι η σύσταση ενός μηχανισμού συνεργασίας για τον δίκαιο διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων μεταξύ των "λαών" στο νησί, να ανοίξουν ξανά οι δίαυλοι επικοινωνίας και αντί για συμμαχίες ενάντια στην Τουρκία να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για κλίμα διαλόγου και συνεργασίας στην περιοχή. Οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να τερματιστούν μόνο με την υιοθέτηση μίας τέτοιας προσέγγισης από όλα τα μέρη. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία από την αρχή έχει τονίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη Λιβύη», αναφέρει.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ προσθέτει ότι «εάν η ΕΕ θέλει να συμβάλει στην ειρηνική επίλυση της κρίσης της Λιβύης θα πρέπει να τηρεί την διεθνή νομιμότητα σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εγκαταλείποντας τη στάση δύο μέτρων και δύο σταθμών που προτάθηκε με την Επιχείρηση Ειρήνη».

Όσον αφορά την Αγία Σοφία, λέει ότι «κάθε σχεδιασμός που αφορά την Αγία Σοφία συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής του καθεστώτος της επαφίεται στην κυριαρχική αρμοδιότητα μόνο της Τουρκίας. Κανένας δεν μπορεί να επεμβαίνει στα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας». Συμπληρώνει ότι «με τη νέα κατάσταση το "τζαμί της Αγίας Σοφίας" θα είναι ανοικτό για όλους τους επισκέπτες όλων των θρησκειών και πεποιθήσεων σε όλο τον κόσμο και όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφτεί αυτό το υπέροχο κτίριο. Επιπλέον οι εργασίες που θα γίνουν στην Αγία Σοφία δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τα απαιτούμενα κριτήρια για την ένταξη στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς». Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ «το "τζαμί της Αγίας Σοφίας" θα συνεχίσει να αγκαλιάζει όλους με το νέο καθεστώς του διατηρώντας την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταλήγει αναφέροντας ότι «χαιρετίζει τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή της ΕΕ Μπορέλ για διάλογο στις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ».

«Η Τουρκία πιστεύει ότι όπως συμφώνησαν ο Πρόεδρός μας στις 9 Μαρτίου στις Βρυξέλλες με τους Προέδρους του Συμβουλίου της ΕΕ και της Κομισιόν, οι σχέσεις με την ΕΕ θα μπορούν να προωθηθούν στην αντίληψη του αναθεωρημένου μνημονίου της 18ης Μαρτίου».

Πέτσας: Δυσκολότερος ο διάλογος με την Τουρκία μετά την απόφαση για την Αγία Σοφία

«Ελπίζουμε αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να διορθωθεί το λάθος του Ερντογάν με την Αγιά Σοφία», τόνισε σε σημερινές δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. «Χθες η ΕΕ μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έκανε μια ανακοίνωση δια του Μπορέλ που ζητά να αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση ωστόσο δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα γίνει», εξήγησε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Πέτσας.

«Ενώ εμείς έχουμε δείξει πάντα ότι θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας και ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας έρχεται μια τέτοια απόφαση ακατανόητη» είπε, μεταξύ άλλων, καταλήγοντας πως «επομένως ναι δυσκολεύουν οι σχέσεις μας από εδώ και πέρα» και « είμαστε πολύ προσεκτικοί να αναδεικνύουμε σε διεθνές επίπεδο αυτά τα θέματα». Παράλληλα ο κος Πέτσας υπογράμμισε πως η Ελλάδα προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια σε ενδεχόμενο που η Τουρκία «περάσει την κόκκινη γραμμή» με γνώμονα όχι το καλύτερο αλλά το δυσμενέστερο σενάριο.