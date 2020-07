Πολιτική

Συντονισμός δράσεων Ελλάδας – Κύπρου έναντι της τουρκικής προκλητικότητας

Συναντήσεις με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Κύπρου, λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Είσαι ο πρώτος αρχηγός κράτους που επισκέπτεται την Ελλάδα στη μετά κορονοϊό εποχή», είπε ο κ. Μητσοτάκης στον Πρόεδρο Αναστασιάδης στην αρχή της συνάντησης και πρόσθεσε: «έχουμε να συζητήσουμε πολλά κρίσιμα ζητήματα, ενόψει του Συμβουλίου Κορυφής που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες το Σαββατοκύριακο και έχει μία κρίσιμη ατζέντα».

«Προφανώς οι απόψεις μας είναι απολύτως ταυτισμένες. Προφανώς έχουμε να συζητήσουμε πολλά ως προς το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, την εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα και το πώς θα συντονίσουμε, όπως πάντα, τις δράσεις μας και τις ενέργειές μας σε αυτό το δύσκολο κλίμα, το οποίο επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο από την προκλητική απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά από μουσείου σε τζαμί» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, για να καταλήξει: «Οπότε έχουμε μία πλούσια ατζέντα μπροστά μας και σας υποδέχομαι για ακόμα μία φορά στο Μέγαρο Μαξίμου με αισθήματα αγάπης και συνεργασίας διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του ελληνικού λαού».

Νωρίτερα, ο κ. Αναστασιάδης συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία προανήγγειλε την επίσκεψή της στην Κύπρο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Οι δύο Πρόεδροι στους χαιρετισμούς τους μπροστά στις κάμερες, αναφέρθηκαν στις τουρκικές προκλήσεις.

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφερόμενη στην Αγία Σοφία έκανε λόγο για απόφαση που «πλήττει τον ελληνισμό», ενώ την χαρακτήρισε «μοναδικό μνημείο», το οποίο δεν μπορεί να εργαλειοποιείται». Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε σε «μοναδικό σύμβολο της χριστιανοσύνης, που κατάφερε να λειτουργήσει ως τώρα ως χώρος συνάντησης των Πολιτισμών».

«Η μετατροπή σε τζαμί απομακρύνει την Τουρκία από αρχές κοσμικού κράτους, και διχάζει την περιοχή μας» ,τόνισε η ΠτΔ και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί, να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια», ενώ εκτίμησε ότι «χθες η ΕΕ έκανε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω σε συνέχεια».

Ο Νίκος Αναστασιάσης, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «σειρά προκλητικών ενεργειών, με γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημονίο, αλλά και το σφετερισμό της ελληνικής ΑΟΖ».

Σύσσωμη η ανθρωπότητα καταδικάζει για την Αγία Σοφία», παρατήρησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εξέφρασε την αγωνία του για το πώς «συμπεριφέρεται ο διεθνής παράγων απέναντι σε μια χώρα που ερμηνεύει δίκαιο κατά δοκούν».

Κατέληξε, πάντως ότι, με στόχο την ειρήνη, τη σταθερότητα και την καλή γειτονία, υπάρχει «συντονισμός με την ελληνική κυβέρνηση», καθώς, «ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος επιδιώκουν όξυνση αλλά επικράτηση του δικαίου».

Στις 19:00 ο Πρόεδρος της Κύπρου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα.

Τον Πρόεδρο της Κύπρου συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, ο Κύπριος πρέσβης στην Ελλάδα, Κυριάκος Κενεβέζος και ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυριάκος Κούρος.