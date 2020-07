Κοινωνία

Εξιχνίαση δολοφονίας ηλικιωμένου - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις

Στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας του 89χρονου, που έγινε τον Ιούνιο του 2019, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. Ποια κρύβεται πίσω από την δολοφονία του.

Στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας 89χρονου, που έγινε τον Ιούνιο του 2019, στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η ΕΛΑΣ, έπειτα από επιστημονική ανάλυση ανευρεθέντων πειστηρίων και έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ο ηλικιωμένος είχε εντοπιστεί σε κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας στην οδό Αρμενοπούλου και έφερε τραύματα από χτυπήματα στο κεφάλι.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, για την υπόθεση συνελήφθη 54χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γυναίκα του γιου του άτυχου ηλικιωμένου. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίσθηκε δικογραφία για Ανθρωποκτονία με δόλο. Σε βάρος της εκδόθηκε Ένταλμα Σύλληψης από τον Ανακριτή του 6ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες η πρώην νύφη του, τον χτύπησε με τηγάνι την ώρα που ο ίδιος κοιμόταν στο υπνοδωμάτιό του. Στη συνέχεια, η 54χρονη τον έριξε από τις σκάλες για να φανεί σαν ατύχημα. Αστυνομικοί βρήκαν ένα συνδετήρα από το τηγάνι και όταν η γυναίκα έπεσε σε αντιφάσεις, έφτασαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και συνελήφθη.