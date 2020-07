Κοινωνία

Διπλό “χτύπημα” σε κυκλώματα ναρκωτικών (εικόνες)

Δύο εγκληματικές οργανώσεις εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.. «Έσπρωχναν» ναρκωτικά σε Αθήνα, Κορινθία και Μεσσηνία.

Στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, που αποτελείτο από δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και καλλιέργεια ναρκωτικών στην Αθήνα, την Κορινθία και τη Μεσσηνία, προχώρησαν ύστερα από πολύμηνες έρευνες οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ασφαλείας Καλαμάτας, συλλαμβάνοντας 10 άτομα, ηλικίας από 35 έως 61 ετών. Επίσης, στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη ένας 46χρονος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, και δύο κρατούμενοι σε φυλακές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείτο από έναν 61χρονο, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο, έναν 55χρονο, τους δύο κρατούμενους σε φυλακές και τον 46χρονο. Αυτή η οργάνωση διακινούσε ποσότητες κάνναβης, οι οποίες προέρχονταν από την καλλιέργεια φυτειών σε ορεινό όγκο του Ταϋγέτου.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση αποτελείτο από δύο 39χρονους, που είχαν ηγετικό ρόλο, και ακόμη πέντε άτομα, ηλικίας από 35 έως 59 ετών, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάνναβης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων, σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας και της Μεσσηνίας, ενώ ο 59χρονος έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες σε σπίτι, σε περιοχή της Αττικής. Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε σπίτια, αποθήκες, υπαίθριους χώρους και αυτοκίνητα των συλληφθέντων, βρήκαν, μεταξύ άλλων, 3,5 κιλά κάνναβης, 14 δενδρύλλια κάνναβης, 55 γραμμάρια λευκής ουσίας, η χημική σύσταση της οποίας διερευνάται, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας, εξοπλισμό για εσωτερική καλλιέργεια φυτών κάνναβης, ένα πιστόλι με γεμιστήρα, ένα περίστροφο, δύο αεροβόλα πιστόλια, το ένα εκ των οποίων είχε ενσωματωμένη διόπτρα και σιγαστήρα, ένα κυνηγητικό όπλο, 297 φυσίγγια, 10 μαχαίρια και 202 κροτίδες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.