Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΙΣΑ: Αυξάνονται οι έλεγχοι από τις Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι

Στόχος είναι να εντοπιστούν εγκαίρως οι ασυμπτωματικοί και προσυμπτωματικοί φορείς της νόσου ειδικά σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας .

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας και καλεί τους πολίτες να μην εφησυχάζουν και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα προφύλαξης, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, με εντολή του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ.Πατούλη εντείνονται οι διαγνωστικοί έλεγχοι που διενεργούν καθημερινά οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής. Στόχος είναι να εντοπιστούν εγκαίρως οι ασυμπτωματικοί και προσυμπτωματικοί φορείς της νόσου ειδικά σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας .

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Η χώρα μας κατάφερε να περάσει με λίγα σχετικά τραύματα, σε σχέση με άλλες χώρες την πρώτη φάση της πανδημίας. Καταφέραμε πολλά, ωστόσο ο αόρατος εχθρός παραμένει και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Είναι στο χέρι μας να προστατέψουμε τον εαυτό μας και να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Πρέπει να λάβουμε μέτρα τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο και να μη ξεχνάμε ότι ο αόρατος εχθρός εξακολουθεί να μας απειλεί. Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής παραμένουν στις επάλξεις για να συμβάλλουν στην υγειονομική θωράκιση της πατρίδας μας και στην προστασία του πολίτη της Αττικής».