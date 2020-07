Οικονομία

Αυξάνεται το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής έρευνας

Εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το 50% της εισφοράς σε νεοφυή επιχείρηση. Πρόσθετες αμοιβές για τα μέλη των Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών.

Αυξάνεται, από 1η Σεπτεμβρίου, το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το 50% της εισφοράς σε νεοφυή επιχείρηση.

Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το παράνομο εμπόριο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικά αναφέρεται ότι αυξάνεται, από 1.9.2020, το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, αυτές οι δαπάνες, εκπίπτουν εφεξής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 100% από 30% που ισχύει.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων για Ε&Α μέσω της αύξησης του επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης, από +30% σε +100%, αναμένεται να βελτιώσει την επίδοση της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες, να δώσει ώθηση στην ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσει το φαινόμενο του braindrain με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων θα βοηθήσει και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα καθώς διεθνείς όμιλοι εταιρειών θα αυξήσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιείται μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών στο πλαίσιο συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που έχουν συναφθεί μεταξύ της ελληνικής εταιρείας και συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας (contract R&D).

Επιπρόσθετα, καθότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για Ε&Α κρίνεται αναγκαία η επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής, προκειμένου να περιοριστούν τα διαχειριστικά κόστη των επιχειρήσεων και να ενισχυθεί το αίσθημα φορολογικής ασφάλειας κατά την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεών τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση προκρίνεται η εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτικής, διαδικασίας με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα για τη σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας της γενικής γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Σύμφωνα με τη νέα παράλληλη διαδικασία, οι επιχειρήσεις που θα την επιλέξουν μπορούν να επιταχύνουν την εξέταση των αιτημάτων τους υποβάλλοντας βεβαιώσεις από ορκωτούς λογιστές με τις οποίες πιστοποιείται η ορθότητα των λογιστικών εγγραφών. Η γενική γραμματεία θα διενεργεί έλεγχο μόνο στο φυσικό αντικείμενο των ερευνητικών σχεδίων, ήτοι τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως Ε&Α, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών. Κατά συνέπεια, αναμένεται να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση προς τις επιχειρήσεις, να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων και να αναβαθμισθεί ποιοτικά η διενέργεια των ελέγχων από την υπηρεσία.

Εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το 50% της εισφοράς σε νεοφυή επιχείρηση

Εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου που εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της γενικής γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς του, αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.

Όπως αναφέρεται σχετικά, οι νεοφυείς επιχειρήσεις στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτες καθώς διέρχονται από την αποκαλούμενη «κοιλάδα του θανάτου», όπου αναπτύσσουν το προϊόν/υπηρεσία χωρίς να έχουν επαρκή έσοδα, διατρέχοντας σημαντικό κίνδυνο επιβίωσης. Η χρηματοδότησή τους στα πρώτα στάδια προέρχεται από ίδια κεφάλαια καθώς και από φίλους και τον κοινωνικό περίγυρο. Εντούτοις, το καινοτόμο εγχείρημα για να αναπτυχθεί επαρκώς και να καταστεί βιώσιμο χρήζει πρόσθετης χρηματοδότησης. Το ΕΣΠΑ συμβάλλει μέσω του EquiFund και των Επενδυτικών Κεφαλαίων (VCs) τα οποία επενδύουν αφού πρώτα διαπιστώσουν τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα για το καινοτόμο προϊόν / υπηρεσία (Prototype, Minimum Viable Product).

Συνεπώς, παρατηρείται ένα κενό χρηματοδότησης, το οποίο καλύπτεται από τους επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), δηλαδή φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια και βοηθούν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν να περάσει επιτυχώς η νεοφυής επιχείρηση στα επόμενα στάδια.

Λόγω του κρίσιμου ρόλου των επενδυτικών αγγέλων και του υψηλού ρίσκου που αυτοί αναλαμβάνουν είναι αναγκαία η παροχή κινήτρων -σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική - μέσω μειώσεως του φορολογητέου εισοδήματός τους, ισόποσης με ποσοστό επί του ποσού που επενδύεται. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το ρίσκο και επιδιώκεται η αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Έτσι, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται ο ρόλος των angel investors, οι κανόνες για τις επενδύσεις τους και τα φορολογικά κίνητρα που τους παρέχονται. Επιπλέον προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα για όσους επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν τη νομοθεσία με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της.

Πρόσθετες αμοιβές για τα μέλη των Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών

Θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές από 1.1.2017 και εφεξής κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4172/2013 οι αποζημιώσεις που αναφέρονται στην οριζόμενη ΚΥΑ και αφορούν αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων, ως μέλη των Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των αποζημιώσεων έχει εκδοθεί από τις αρχές του 2017 και ήδη από το έτος αυτό πραγματοποιούνται αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, καθώς και έλεγχοι επενδύσεων που είχαν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011), ενώ για το μεγαλύτερο μέρος των αξιολογήσεων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί και διενεργούνται τόσο από δημόσιους υπαλλήλους όσο και από ιδιώτες μέλη των ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα να φέρουν σε δυσχερή θέση τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων, προτείνονται οι εν λόγω ρυθμίσεις με αναδρομικότητα, προκειμένου να επιλυθούν προβληματισμοί που συνδέονται με το άρθρο 21 του ν. 4172/2013».

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη για την κάλυψη των αποζημιώσεων αυτών προβλέπεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και μάλιστα για τον σκοπό αυτό καταβάλλεται συγκεκριμένο ποσό παραβόλου από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων.