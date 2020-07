Πολιτισμός

“30 Sunflowers”: αστρονομικό ποσό για τον πίνακα του Ντέβιντι Χόκνεϊ (εικόνες)

Ο πίνακας του Ντέβιντι Χόκνεϊ "30 Sunflowers" είναι το δεύτερο ακριβότερο έργο καλλιτέχνη από τη Δύση που πωλείται σε δημοπρασία στην Ασία

Ένας από τους δύο πίνακες ζωγραφικής μεγάλης κλίμακας του Βρετανού εικαστικού, Ντέιβιντ Χόκνεϊ, με τίτλο «30 Sunflowers» (30 Ηλιοτρόπια) αποκτήθηκε έναντι 14,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε δημοπρασία του Sotheby’s στο Χονγκ Κονγκ και έγινε το δεύτερο ακριβότερο έργο καλλιτέχνη από τη Δύση που πωλείται στην Ασία.

Το έργο τέχνης νεκρής φύσης, το οποίο στο παρελθόν είχε μόνο έναν ιδιοκτήτη, υπερέβη την εκτίμηση πριν από την πώληση των 10,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο πίνακας πωλήθηκε για τελευταία φορά σε δημοπρασία του οίκου Phillips τον Μάιο του 2011 στη Νέα Υόρκη, έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το έργο δημιουργήθηκε το 1996 όταν ο καλλιτέχνης ήταν 60 ετών, θεωρείται μοναδικό αριστούργημα και παρουσιάστηκε στο εξώφυλλο του καταλόγου της έκθεσης του Ντέιβιντ Χόκνεϊ στο Λονδίνο το 1997, με τίτλο «Flowers, Faces and Spaces».

Στη δημοπρασία στο Χονγκ Κονγκ την περασμένη εβδομάδα τέθηκαν προς πώληση 39 έργα σύγχρονης τέχνης και μόνο τρία δεν βρήκαν αγοραστές.

Τα έργα, τα οποία είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστούν σε εκθέσεις στο Λος Άντζελες, τη Τζακάρτα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊπέι, αλλά δεν κατέστη δυνατό λόγω του αποκλεισμού που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, πωλήθηκαν έναντι 76,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αγοραστές από την Ασία έχουν γίνει ουσιαστική δύναμη στην αγορά ιμπρεσιονιστικών και σύγχρονων έργων τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το artnews. Ωστόσο υπέβαλαν προσφορές και αποκτούσαν έργα τέχνης κυρίως σε δημοπρασίες που διοργανώνονταν στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Με την πώληση του πίνακα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ διαπιστώνεται ότι οι ίδιοι αγοραστές δραστηριοποιούνται στις δημοπρασίες του Χονγκ Κονγκ με έργα δυτικών καλλιτεχνών.