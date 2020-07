Οικονομία

ΣτΕ: Αναδρομικά 11 μηνών για τους συνταξιούχους

Δικαίωση από το ανώτατο δικαστήριο για τους συνταξιούχους.

Σήμερα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με πέντε αποφάσεις της έκρινε ότι για το χρονικό διάστημα Ιουνίου 2015 μέχρι Μάιο του 2016 δικαιούνται αναδρομικά οι συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου οι συνταξιούχοι που ήδη έχουν προσφύγει διεκδικώντας αναδρομικά για τις περικοπές που έχουν υποστεί, για το παραπάνω χρονικό διάστημα δικαιώνονται. Δηλαδή για το ανωτέρω διάστημα όσοι έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά, θα πάρουν αναδρομικά.

Εκείνοι που δεν έχουν προσφύγει ακόμα, ωστόσο δεν χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης και μπορούν να προσφύγουν στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση έχει δυνατότητα να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση και να δώσει αναδρομικά για τους έντεκα μήνες και σε εκείνους που δεν έχουν ήδη προσφύγει στα δικαστήρια.

Σε ό,τι αφορά τις αξιώσεις μετά το 2016, όταν ψηφίστηκε ο «νόμος Κατρούγκαλου», το ΣτΕ έκρινε ότι δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει αναδρομικά. Όμως για το χρονικό διάστημα από το 2013 ως και τον Ιούνιο του 2015 όταν εκδόθηκε η απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, που αποφάσισε ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές μόνον μετά το 2012, με τις σημερινές αποφάσεις του Δικαστηρίου, επαναλαμβάνει ό,τι είχε ήδη πει το 2015.

Δηλαδή ότι αναδρομικά μπορούν να πάρουν μόνον οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει τότε, μέχρι τον Ιούνιο του 2015.