Θεοχάρης: Επιδίωξή μας ένα μοντέλο τουρισμού 12 μηνών για την Ελλάδα

Ο Υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι "ως τώρα τα έχουμε πάει πολύ καλά στην επανεκκίνηση του τουρισμού. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάζουμε".

«Επιδίωξή μας είναι ένα μοντέλο τουρισμού 12 μηνών για την Ελλάδα» δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης σε ημερίδα της εφημερίδας «Γνώμη» Πατρών.

Σε σημαντικά τρέχοντα ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν από το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, καθώς και στο μέλλον του κλάδου αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχάρης, απευθύνοντας χαιρετισμό στην ημερίδα «Καινοτόμες λύσεις για τον Τουρισμό στην εποχή του COVID-19». Την εκδήλωση διοργάνωσε η ημερήσια εφημερίδα της Πάτρας «Γνώμη».

«Οι κρίσιμες αποφάσεις που έλαβε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απέδειξαν πως η χώρα μας κινήθηκε άμεσα και γρήγορα, όπως έπρεπε, έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και δευτερευόντως την οικονομία» τόνισε ο κ. Θεοχάρης. Και ακολούθως ανέφερε ότι «αρχικά η οικονομική ύφεση στην Ελλάδα ήταν πολύ μικρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη και στη στήριξη που παρείχε η ελληνική κυβέρνηση σε επιχειρήσεις και σε εργαζομένους».

Ο Υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι «ως τώρα τα έχουμε πάει πολύ καλά στην επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Η μάχη μπορεί να έχει κερδηθεί, όχι όμως και ο πόλεμος που μαίνεται».

Το ζητούμενο κατά τον κ. Χάρη Θεοχάρη συνίσταται στο ότι «πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στη φιλοξενία και στην ασφάλεια. Δυστυχώς, καμία χώρα δεν έχει φτιάξει μοντέλο που να θεωρούμε πως λειτουργεί άψογα».

Σε ό,τι αφορά στα επόμενα στάδια τα οποία έχουν προγραμματιστεί για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού το φετινό καλοκαίρι, ο Υπουργός Τουρισμού ανακοίνωσε ότι «από τις 22 Ιουλίου πιθανότατα θα ανοίξουμε για τη Σουηδία, ενώ εξετάζεται το άνοιγμα και για τις υπόλοιπες χώρες με τη χρήση του τεστ των 72 ωρών. Από τις αρχές Αυγούστου θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε και την κρουαζιέρα».

Σε σχέση με τις προωθητικές ενέργειες που έχει αναλάβει εντατικά το Υπουργείο Τουρισμού, ιδιαίτερα για την τρέχουσα περίοδο, ο κ. Χάρης Θεοχάρης ανέφερε ότι «τα επόμενα βήματα του Υπουργείου μας αφορούν στην προβολή της Ελλάδας με διαφήμιση και συνδιαφήμιση. Καινοτομήσαμε αρχικά με την πρωτοποριακή καμπάνια σε παγκόσμιο επίπεδο 'Greece From Home', προχωρούμε με το 'Endless Greek Summer' και με το 'Destination Greece Health First' αλλά και με συνδιαφήμιση με διαφημιστικές εταιρείες, tour operators κ.λπ. Ο στόχος μας είναι γι' αυτές τις διαφημιστικές ενέργειες να μην διακοπούν μετά την περίοδο υψηλής ζήτησης, αλλά να συνεχιστούν ακόμη και το χειμώνα. Η στρατηγική επιδίωξή μας, άλλωστε, είναι να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο -εφόσον μας το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες. Επιτυχία θα είναι το να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο ενός τουρισμού 12 μηνών».