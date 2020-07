Πολιτική

Μητσοτάκης: Μικρόψυχη η απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σοφία

Σαφή μηνύματα προς την Τουρκία έστειλα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπρικής Δημοκρατίας κατά τις κοινές τους δηλώσεις.

«Εκτός πλαισίου και διεθνούς δικαίου» χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμπεριφορά της Άγκυρας για το θέμα της Αγίας Σοφίας, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, σημειώνοντας ότι «στρέφεται κατά της Ευρώπης».

«Οι προκλήσεις της Τουρκίας, που είναι πολλές, δεν απευθύνονται μόνο στις δύο χώρες, Ελλάδα και Κύπρο, αλλά στην Ευρώπη. Και είναι προσκλήσεις από ένα κράτος που είναι τυπικά υποψήφιο προς ένταξη. Το θέμα χρήζει μίας ευρωπαϊκής απάντησης», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης, αφού τόνισε ότι «τα μνημεία δεν ταπεινώνονται αλλά ταπεινώνουν αυτούς που δεν τα σέβονται», διακήρυξε την αποφασιστικότητά του πως «η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιώμάτων σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι για δυναμικότετρες αντιδράσεις».

«Η Τουρκία διεκδικεί ρόλο τοπικού ταραχοποιού και απειλεί τη σταθερότητα σε όλη την περιοχή», επισήμανε για να συμπληρώσει πως «Ελλάδα και Κύπρος ουδέποτε αρνήθηκαν τον καλόπιστο διάλογο που βασίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων και των σχέσεων της καλής γειτονίας».

Επίσης, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πρωτοφανή απόφαση του κ. Ερντογάν για την Αγία Σοφία, που μας πληγώνει ως χριστιανούς ορθόδοξους αλλά και ως πολίτες του κόσμου».

"Η Τουρκία κόβει τους δεσμούς με τον πολιτισμένο κόσμο"

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, μετά τη συνάντησή τους, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «αχρείαστη και μικρόψυχη την ενέργεια της Τουρκίας» να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, προσθέτοντας ότι είναι «παγκόσμιο και πανανθρώπινο ζήτημα και δεν είναι ελληνοτουρκικό ούτε καν ευρωτουρκικό».

«Η Τουρκία, με αυτήν την ενέργεια, κόβει τους δεσμούς της με τον πολιτισμένο κόσμο, προτιμώντας την εσωστρέφεια», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης για να συμπληρώσει: «Τυλίγει με τεχνητό μανδύα ισχύος μία ενέργεια που υποδηλώνει αδυναμία. Γιατί μόνο αυτό δείχνει».

«Η Αγία Σοφία ακολούθησε μία οικουμενική τροχιά. Υπήρξε ορθόδοξη, καθολική και τέμενος, και τελικά αναδείχθηκε σε παγκόσμιο μνημείο, κάτι που δεν αλλάζει. Όσοι τη βεβηλώνων την αποκαλούν με το βυζαντινό της όνομα: Αγία Σοφία», τόνισε ο πρωθυπουργός και κατέληξε: «Μας ξεπερνά όλους η Αγία Σοφία. Θα δούμε αν θα εξακολουθήσει να παραμένει μνημείο της UNESCO».

Αναστασιάδης: Είμαστε από κοινού αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα

«Συμπίπτουν οι θέσεις μας για το ταμείο ανάκαμψης με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών και πρέπει να οργανώσουμε τις κινήσεις μας«, ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τη συνάντησή τους.

Επίσης, ο κ. Αναστασιάδης έκανε λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία για το θέμα της Αγίας Σοφίας και σημείωσε: «Επιδιώκουμε τον διάλογο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περοχή. Δεν προκαλούμε εμείς, αλλά προκαλούμεθα. Όχι η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά η Ευρώπη».

Ο Κύπριος Πρόεδρος διαβεβαίωσε για «τον άριστο συντονισμό των δύο κυβερνήσεων» και μίλησε για την «από κοινού αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα των Τούρκων, όχι μέσα από μία αντίστοιχη πρόκληση αλλά μέσα από διάλογο, μέσα από μία παρέμβαση της Ευρώπης με ουσία, που θα οδηγήσει σε ειρήνη και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

«Τα συμπεράσματα από τις συνομιλίες είναι κοινά. Δεν θα επιτρέψουμε να επικρατήσει αυτό που η Τουρκία επιδιώκει, να υποκύψουμε στην πρόκληση για να δημιουργηθεί μια κρίση αχρείαστη. Θα ψάξουμε να δούμε πώς ενεργοποιείται αποτελεσματικότερα η ΕΕ, θα επικαλεστούμε τις ευαισθησίες των Ευρωπαίων εταίρων, όχι μόνο στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών, αλλά και σε αυτό που δεν ανέμενε κανείς να πράξει ένα κοσμικό κράτος: Τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί», τόνισε.

Γι' αυτό, επισήμανε ο κ. Αναστασιάδης, «η Αγία Σοφία ανήκει στους ορθόδοξους καθολικούς και διαμαρτυρόμενους ανά τον κόσμο που σέβονται την πολιτιστική κλητρονομιά». «Είναι ένα απόκτημα, μία κληρονομιά πολιτιστική, που δεν ξεχωρίζει θρησκευτκή ταυτότητα, αλλά ήταν ένα σύμβολο ενός μεγαλουργήματος του 6ου αιώνα. Απο κοινού θα ενεργήσουμε και μαζί μας οι απανταχού πολιτισμένοι άνθρωποι, πολιτικοί και πολίτες, ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι είναι αδιανόητο τη σύγχρονη εποχή να περιφρονούνται με τόση αμετροέπεια πολιτιστικά κληρονομήματα», κατέληξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.