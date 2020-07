Πολιτισμός

Ακαδημία Αθηνών για Αγία Σοφία: Σφάλμα η επαναφορά του μνημείου σε χρήση

Καταγγελία μέσω ψηφίσματος από την Ακαδημία Αθηνών προς τις Ακαδημίες της Ευρώπης.

Καταγγέλλει σε ψήφισμά της η Ακαδημία Αθηνών «την μεταβολή του περίλαμπρου μνημείου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη από μνημείου πολιτισμού και πνεύματος, σε εν ενεργεία χώρο της μωαμεθανικής λατρείας», κάνει λόγο για «μεγάλο σφάλμα» και «κηλίδα για τον τουρκικό λαό».

Ολόκληρο το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Η Ακαδημία Αθηνών απευθύνεται προς τις Ακαδημίες της Ευρώπης, με τις οποίες τη συνδέει κοινή καταγωγή και κοινοί πνευματικοί και επιστημονικοί σκοποί, για να καταγγείλει την μεταβολή του περίλαμπρου μνημείου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη από μνημείου πολιτισμού και πνεύματος, σε εν ενεργεία χώρο της μωαμεθανικής λατρείας.

Η απόφαση του Κεμάλ Ατατούρκ το 1934 που ακριβώς σε αυτό απέβλεπε, να αποδώσει δηλαδή στο μνημείο τον χαρακτήρα παγκοσμίου προσκυνήματος, ήταν αντάξια του μνημείου και ήταν σοφή. Η επαναφορά του μνημείου σε χρήση, που ο ίδιος ο αναγεννητής του τουρκικού κράτους είχε απορρίψει, είναι μεγάλο σφάλμα. Θα αποτελεί για πάντα πλέον κηλίδα για τον τουρκικό λαό, τον οποίον εμφανίζει να οικειοποιείται αυθαίρετα ένα μνημείο κτήμα όλων των ανθρώπων και σύμβολο καλής θέλησης και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.