Οικονομία

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση

Τι προβλέπουν τα προγράμματα για την κάλυψη 18.000 θέσεων εργασίας. Ποιους αφορά.

Από αύριο, Τετάρτη στις 10:00, ξεκινούν οι αιτήσεις εργοδοτών για τρία προγράμματα απασχόλησης με συνολικά 18.000 νέες θέσεις εργασίας και αυξημένη επιδότηση από 75% έως 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των δράσεων του Οργανισμού, τα προγράμματα έχουν επανασχεδιαστεί, μέσω μίας σειράς αλλαγών και ενισχυμένων κινήτρων, που τα καθιστούν πιο ελκυστικά, αποσκοπώντας στην προώθηση των ανέργων στην απασχόληση και στη μέγιστη απορροφητικότητα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής προγράμματα:

Το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών διαθέτει 8.500 θέσεις σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600 ευρώ στα 750 ευρώ, μηνιαία.

Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω διαθέτει 8.300 θέσεις, με 75% επιδότηση (έως 800 ευρώ, μηνιαία), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 9 μήνες ή 12 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 500 ευρώ στα 750 ευρώ, μηνιαία.

Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες διαθέτει 1.200 θέσεις σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 70% στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 700 ευρώ στα 800 ευρώ, μηνιαία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Επίσης, αφαιρούνται οι δεσμεύσεις απασχόλησης, μετά το τέλος των προγραμμάτων, απλουστεύονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιταχύνονται οι διαδικασίες ένταξης και πρόσληψης. Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται στα 291 εκατ. ευρώ και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ.

Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ