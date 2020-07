Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: “Αλλοπρόσαλλη” η τακτική της κυβέρνησης για την πανδημία

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση και υπογραμμίζει ότι "η δημόσια υγεία και ο τουρισμός δεν μπορούν να αποτελούν πεδίο για πειραματισμούς".

Για «αλλπρόσαλλη τακτική» σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας ότι «η δημόσια υγεία και ο τουρισμός δεν μπορούν να αποτελούν πεδίο για πειραματισμούς».

«Αντί για αυξημένη εγρήγορση, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα εκπέμπει διαρκώς μηνύματα χαλάρωσης την ώρα που αυξάνονται διαρκώς τα κρούσματα του κορονοϊού, επιβεβαιώνοντας τις αντιφάσεις και την ανευθυνότητα που διέπουν τις αποφάσεις της», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σημερινή του ανακοίνωση και σημειώνει πως η κυβέρνηση:

«Αφού δεν πίεσε για τεστ πριν την έλευση στα ελληνικά αεροδρόμια, αφού δεν υιοθέτησε ενιαία επιδημιολογικά κριτήρια ελέγχων σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, αφού, πέρα από κάθε λογική, επέτρεψε τα πανηγύρια και χθες έσπευσε κατόπιν εορτής να τα απαγορεύσει, αφού αγνόησε την εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και κατήργησε την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα πολυκαταστήματα χωρίς να μπει στον κόπο να εξηγήσει τους λόγους, τώρα, τρέχει να μαζέψει τις συνέπειες από την αλλοπρόσαλλη τακτική της υπό τον κίνδυνο μιας νέας ανεξέλεγκτης αναζωπύρωσης της πανδημίας».

«Η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης οφείλουν να αντιληφθούν ότι η δημόσια υγεία και ο τουρισμός δεν μπορούν να αποτελούν πεδίο για πειραματισμούς. Απαιτείται σοβαρότητα και συνέπεια, στοιχεία που δυστυχώς απουσιάζουν από την κυβερνητική πολιτική», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.