Κοινωνία

Τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο: Νεκροί δύο εργάτες σε οικοδομή

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.

(εικόνα αρχείου)

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου όταν κατέρρευσε αναβατόριο οικοδομής.

Τα δύο άτομα που βρίσκονταν επάνω και έκαναν εργασίες έπεσαν στο έδαφος από μεγάλο ύψος.

Οι δυο εργάτες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό πως και οι δύο κατέληξαν.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Τρίτωνος 12 ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος είναι έως τώρα αδιευκρίνιστες.