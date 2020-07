Αθλητικά

Ντέρμπι για το Champions League στο ΟΑΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ με περισσότερες από 200 επιλογές στα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Κορυφώνεται η μάχη για τη δεύτερη θέση στη Super League. Το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League διεκδικούν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και η αυριανή αναμέτρησή τους στο ΟΑΚΑ είναι καθοριστικής σημασίας.

Με νίκη η ΑΕΚ θα ανέβει στη δεύτερη θέση και θα υπερτερεί σε τελική ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ, αφού τον κέρδισε με 0-2 στο ντέρμπι του πρώτου γύρου των play off στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει για δύο αποτελέσματα. Με νίκη θα εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση και με ισοπαλία θα αγκαλιάσει το εισιτήριο αφού θα διατηρήσει τη διαφορά των 3 βαθμών, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε.

Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες στα ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 1-0 τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και του «έσπασε» το αήττητο και η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν περισσότερες από 200 επιλογές για να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στις συνολικές κάρτες, την πρώτη κάρτα, την κόκκινη κάρτα, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον πρώτο και τον τελευταίο σκόρερ, το πρώτο και το τελευταίο γκολ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει.

Ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ

Για τα πιο δυνατά παιχνίδια, από σήμερα έως την Πέμπτη, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ και προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές:

Νικητής των κόρνερ

Over/Under 8,5 κόρνερ

Over/Under 9,5 κόρνερ

Over/Under 10,5 κόρνερ

Συνεχίζονται οι επιβραβεύσεις των παικτών του ΟΠΑΠ

Στα πρακτορεία συνεχίζονται και οι επιβραβεύσεις των παικτών του ΟΠΑΠ. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τέσσερις προωθητικές ενέργειες:

Στο Παρά 1

Boost 13

Boost Νίκης

2-0 & Έληξε

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Κάνεις cash-out και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Σε όλα τα παιχνίδια οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, με την εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.