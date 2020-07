Καιρός

Επανάληψη του σκηνικού, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός την Τετάρτη. Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται για το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Ο καιρός σε 20 αγροτικές περιοχές την Τετάρτη

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για την παρουσία ευδεμίδας στο αμπέλι.

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις:

Η δραστηριότητα έχει περιοριστεί σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες.

Οι συλλήψεις εμφανίζονται χαμηλές και οι ωοτοκίες είναι σχεδόν μηδενικές.

Οδηγίες:

Ο κίνδυνος προσβολών την εποχή αυτή είναι πολύ μικρός. Σύμφωνα με τον υπολογισμό ημεροβαθμών και τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων, η 3η πτήση του εντόμου εκτιμάται να ξεκινήσει:

στην πρώιμη ζώνη > μέσα στις επόμενες ημέρες, στη μεσοπρώιμη ζώνη > μετά τα μέσα του μήνα, στην όψιμη ζώνη > είναι πολύ νωρίς ακόμα.

Σημείωση: Οι ημερομηνίες αντιμετώπισης διαφέρουν από αυτές της έναρξης της πτήσης.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: