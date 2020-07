Πολιτική

Γεννηματά για Αγία Σοφία: Όλος ο πολιτισμένος κόσμος οφείλει να αντιδράσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιοδεία της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής σε Κομοτηνή και Καβάλα...

Κ'αλεσμα σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο να αντιδρασει ώστε να αλλάξει η απαράδεκτη απόφαση Ερντογάν για την Αγία Σοφία έστειλε η Φώφη Γεννηματά απο την Κομοτηνή, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, φορείς της πόλης και στελέχη του Κινήματος Αλλαγής.

Η κ. Γεννηματά υπογράμμισε ότι «είμαστε πολύ υπερήφανοι γιατί εδώ στη Θράκη έχουμε ένα παγκόσμιο παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Αυτό που δυστυχώς δεν συμβαίνει στη γειτονική μας Τουρκία και ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την τελευταία ενέργεια για την Αγιά Σοφιά, που είναι και πρέπει να παραμείνει ένα σύμβολο παγκόσμιου πολιτισμού, που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όλος ο πολιτισμένος κόσμος, ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεποιθήσεις, οφείλει να αντιδράσει τώρα ώστε να αλλάξει αυτή η απαράδεκτη απόφαση, που είναι και προσβλητική και προκλητική από την πλευρά του κ. Ερντογάν».

Αναφορικά με τα προβλήματα της περιοχής, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ είπε ότι αποτελεί «μια περιοχή με σημαντικά προβλήματα, μια περιοχή στην οποία το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο Γιώργος Γεννηματάς είχαν σκύψει όχι μόνο με αγωνία, αλλά με προτάσεις, με κίνητρα, με συγκεκριμένες μελέτες για την ανάπτυξή της, είναι μια περιοχή που και πάλι δοκιμάζεται από τις άστοχες, καθυστερημένες και λανθασμένες αποφάσεις της κυβέρνησης».

Σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την είσοδο των τουριστών, η κ. Γεννηματά ανέφερε ότι «η κυβέρνηση στη δεύτερη φάση της πανδημίας έδωσε το μήνυμα και το σήμα της χαλάρωσης, στη συνέχεια πήρε αποφάσεις να κλείσει διόδους χωρίς κανένα σχεδιασμό και άνοιξε μία δίοδο προς τη χώρα, χωρίς να έχει προαπαιτούμενο να υπάρξει υγειονομικό πρωτόκολλο και συγκεκριμένες απαιτήσεις για όσους εισέρχονται στον τόπο. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε και νέα κρούσματα. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα και επιπτώσεις στην περιοχή, πέρα από τις αρχικές. Και βεβαίως, τώρα τρέχει και δεν φτάνει η κυβέρνηση να επιβάλλει εκ των υστέρων υγειονομικά μέτρα».

«Η χώρα δεν αντέχει νέο lock-down, ούτε γενικό, ούτε τοπικό. Και γι’ αυτό ακριβώς, το Κίνημα Αλλαγής από την αρχή είχε προτείνει να υπάρξουν υγειονομικά πρωτόκολλα, διμερείς συμφωνίες, να είναι υποχρεωτική η αρνητική απόδειξη εξέτασης στον κορωνοϊό πριν μπουν οι τουρίστες στη χώρα και βεβαίως κινητά συνεργεία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με πολλά τεστ, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν το πρόβλημα εγκαίρως, να γίνεται σοβαρή και αξιόπιστη ιχνηλάτηση και άρα περιορισμός των κρουσμάτων, που είναι και το ζητούμενο για όλους μας», πρόσθεσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Για τη στήριξη της οικονομίας και τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι « είναι φανερό ότι τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, των μικρομεσαίων, του τουρισμού, των αγροτών είναι ανεπαρκή, καθυστερημένα και υλοποιούνται με ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναγκάστηκε ο πρωθυπουργός, όταν ήρθε στη Βουλή να απαντήσει στην ερώτησή μου να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα. Αποδέχθηκε ότι τα όσα μέχρι τώρα είχε αποφασίσει η κυβέρνηση δεν ήταν αρκετά. Και το γεγονός ότι ανακοίνωσε μέτρα για τον τουρισμό μέσα στην πρώτη βδομάδα του Ιουλίου δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η καθυστέρηση της αντίδρασης. Και το τονίζω αυτό γιατί το που θα φτάσει η ύφεση και η ανεργία για φέτος, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα μπορέσει να σώσει η χώρα μας από αυτή τη σεζόν του τουρισμού».

«Οι προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής είναι εδώ. 150 προτάσεις για όλα τα θέματα. Και για την υγειονομική θωράκιση της χώρας, αλλά και για την ανάπτυξη και για το να κρατήσουμε ζωντανή την οικονομία. Είναι εδώ και προσφέρουν λύσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει παρά να τις υιοθετήσει», συμπλήρωσε η κ. Γεννηματά.

Η Κυβέρνηση προχωρά "βλέποντας και κάνοντας"

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε και την Καβάλα, απ΄όπου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για τα υγειονομικά προβλήματα που εμφανίζονται ξανά, αλλά και για τα οικονομικά αδιέξοδα στις τοπικές κοινωνίες. Είναι πια φανερό ότι προχώρησε στη δεύτερη φάση της πανδημίας του κορωνοϊού, όχι μόνο δίνοντας το σήμα της χαλάρωσης, αλλά και χωρίς να έχει κανένα επιχειρησιακό σχέδιο. Και βέβαια, με μεγάλη καθυστέρηση ανακοίνωσε μέτρα και για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και για τη στήριξη της οικονομίας. Προχωράμε, δυστυχώς, με τη λογική βλέποντας και κάνοντας. Το είχαμε επισημάνει από την αρχή ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση, η ευθύνη της κυβέρνησης για την ασφάλεια των πολιτών, είναι μεγάλη.

Τα μέτρα που ανακοινώνει για τις τοπικές οικονομίες και ιδιαίτερα για τον τουρισμό είναι ανεπαρκή και καθυστερημένα. Οι αγρότες είναι έξω από οποιοδήποτε σχεδιασμό της κυβέρνησης και οι εργαζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν την εμμονή της «μισή δουλειά, μισός μισθός». Οι άνεργοι είναι τελείως εγκαταλελειμμένοι. Τριακόσιες χιλιάδες άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ δεν έχουν καμία στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι φανερό ότι η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται.

Είμαστε εδώ σε ανοιχτή γραμμή με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Μέσα σε δύο μέρες συναντιόμαστε σε τρεις νομούς με τους εκπροσώπους της παραγωγικής βάσης της χώρας. Έχουμε προτείνει 150 μέτρα αντιμετώπισης και των υγειονομικών ζητημάτων και της υγειονομικής θωράκισης της κάθε περιφέρειας, αλλά και μέτρα στήριξης για τους κλάδους που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή και πλήττονται πάρα πολύ σκληρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Οι προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής δίνουν λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα και η κυβέρνηση δεν έχει παρά -τουλάχιστον αφού δεν σχεδιάζει- να τις ακολουθήσει.