Κοινωνία

Αρπαγή 10χρονης: “ξεσκονίζουν” τους λογαριασμούς της 33χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο πίσω από τις κινήσεις της 33χρονης να κρύβεται κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Τραπεζικοί λογαριασμοί, τηλεφωνικές συνομιλίες και ότι ίχνη έχει αφήσει στον ηλεκτρονικό της υπολογιστή η 33χρονη που κατηγορείται για την αρπαγή της 10χρονης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών που προσπαθούν να ρίξουν φως στη δράση της …κοκκινομάλλας. Το σενάριο να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης παιδικής πορνογραφίας, φαίνεται πως δεν έχει ακόμη αποκλειστεί.

«Οι απαντήσεις θα δοθούν με την άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου. Ενώ είπε ότι τα έπαιρνε μαύρα τι ήθελε τους πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς;» διερωτάται η Ανθούλα Ανάσογλου, δικηγόρος οικογένειας 10χρονης.

Η άρση του τραπεζικού απορρήτου, όπως όλα δείχνουν, αποκάλυψε πως στους λογαριασμούς της διακινούνταν διάφορα χρηματικά ποσά και οι αρχές αναζητούν τώρα τις πηγές χρηματοδότησής της.

Η κάθε της κίνηση της 33χρονης φαίνεται πως ήταν μελετημένη, ο τρόπος που επιχείρησε να σβήσει τα ίχνη της, σύμφωνα με την συνήγορος της οικογένειας της 10χρονης δείχνει πως είχε συνεργούς που της έδιναν οδηγίες

« Η κατηγορούμενη δεν έδρασε μόνη, έπαιρνε οδηγίες, είχε σχέδιο διαφυγής, οι μέρες που έκανε να καταστρέψει στοιχεία, ο τρόπος που τα κατέστρεψε δείχνει οργάνωση δεν τα παράτησε και έφυγε άλλαξε πόλη, οχήματα, τοποθεσίες, προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη της, εκτιμά η Ανθούλα Ανάσογλου.

Μέχρι στιγμής πάντως, σύμφωνα και με τον συνήγορο υπεράσπισης, η εξέταση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν έχει φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου της 33χρονης, που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αναμένεται να δείξει τα πρόσωπα κλειδιά, με τα οποία ήρθε σε επαφή η κατηγορουμένη για όσο διάστημα κρυβόταν από τις Αρχές.