“Αντί-Covid” βίντεο από τον Δήμο Νάξου για προσέλκυση τουριστών

Μαγικές εικόνες, μέσα σε 100 δευτερόλεπτα, από τον επίγειο παράδεισο του νησιού...

Κάλεσμα στους ταξιδιώτες, μέσα από ένα νέο συναρπαστικό βίντεο, απευθύνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Με αφηγητή τον δημοφιλή Ναξιώτη ηθοποιό Λευτέρη Ελευθερίου, ο θεατής εισέρχεται από τη μυθική Πορτάρα σε έναν άλλο κόσμο, τον επίγειο παράδεισο της Νάξου! Το βίντεο μας ταξιδεύει στις δαντελωτές ακτές και τα γραφικά χωριά του μεγαλύτερου νησιού των Κυκλάδων για να εστιάσει τελικά στο μυστικό του προορισμού που δεν είναι άλλο από την ασύγκριτη τοπική φιλοξενία.

Μέσα σε 100 δευτερόλεπτα, συνδυάζει μοναδικά τη γοητεία του προορισμού με τα μέτρα που λαμβάνουν οι επαγγελματίες, η αποστολή των οποίων είναι να προσφέρουν μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία χαράς με ασφάλεια, φροντίδα, αγάπη και αίσθημα ευθύνης.

«H εικόνα τα λέει όλα. Στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες είμαστε αδιαπραγμάτευτοι σε θέματα ασφάλειας και δημόσιας υγείας. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι μόνο μία εξαίσια καλλιτεχνική δουλειά. Είναι μία απόδειξη πως στα νησιά μας έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, το εν λόγω βίντεο αποτυπώνει πραγματικούς εργαζόμενους του τουρισμού στη Νάξο εν δράσει» δηλώνει ο αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Βαγγέλης Κατσαράς, που ευχαριστεί θερμά τους «αρχιτέκτονες» του υπέροχου αισθητικού αποτελέσματος, Γιάννη Παπαδάκο για τη σκηνοθεσία και το σενάριο, Λευτέρη Ελευθερίου για την αφήγηση και Alex Baker, INTHESKY productions και Billy Tsakoniatis για τα πλάνα drone.