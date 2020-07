Πολιτική

Προανακριτική Επιτροπή: νέα εξέταση ζητά ο Παπαγγελόπουλος

Τι αναφέρει ο πρώην Αν. Υπουργός, επικαλούμενος “νέα στοιχεία για την απόδειξη της αθωότητας του”.

Τα πορίσματα των αντεισαγγελέων Ζαχαρή και Σοφουλάκη για τους εισαγγελείς διαφθοράς και τους χειρισμούς τους στη διερεύνηση του σκανδάλου Novartis, ζήτησε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος ο οποίος προσήλθε στη γραμματεία της προανακριτικής επιτροπής, νωρίτερα σήμερα και κατέθεσε εγγράφως τα αιτήματά του.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος ζήτησε επίσης να κληθεί ενώπιον της επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προκειμένου να εξεταστεί χωρίς όρκο, «δεδομένου ότι έχουν προκύψει νέα, σημαντικά και κρίσιμα στοιχεία για την απόδειξη της αθωότητάς του και την ανεύρεση της αλήθειας», ήτοι τα πορίσματα Ζαχαρή και Σοφουλάκη για τους Εισαγγελείς Διαφθοράς αλλά και το κείμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού της Νοvartis με τις αρχές των ΗΠΑ.

Λίγες ώρες πριν από την κατάθεση του πορίσματος της προανακριτικής επιτροπής, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος επιμένει ότι «η ικανοποίηση των αιτημάτων του αποτελεί υποχρέωση της Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τις αρχές της ΕΣΔΑ και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία» και κυρίως ότι «η απόρριψη και των αιτημάτων του αυτών, θα αποτελέσει άλλη μια κραυγαλέα παρανομία σε βάρος του, άλλη μια ατράνταχτη απόδειξη τα εκδικητικής πολιτικής δίωξης σε βάρος του».

Με αυτά τα δεδομένα, όλα δείχνουν ότι η προανακριτική επιτροπή συμπληρώνει τις τελευταίες προτάσεις στο πόρισμά της, χωρίς να έχει λάβει τις εξηγήσεις του κ. Παπαγγελόπουλου επί των νέων εγγράφων, τα πορίσματα των δύο Αντεισαγγελέων που είχαν επιφορτιστεί με την διερεύνηση τυχόν ευθυνών των Εισαγγελέων Διαφθοράς και το κείμενο του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Στην αίτησή του σήμερα ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν παραλείπει, εκ προοιμίου, να επισημάνει ότι τόσο η συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ των αρχών των ΗΠΑ και της εταιρείας Novartis, «σχετικά με αξιόποινες πράξεις διαφθοράς που διέπραξε σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και του ελληνικού λαού, η Novartis», όσο και η δικογραφία για τους Εισαγγελείς Διαφθοράς που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, είναι πολύ σημαντικά έγγραφα και κρίσιμα για τη διερεύνηση των «δήθεν αδικημάτων» για τα οποία κατηγορείται. Επί αυτών λοιπόν ζητάει να κληθεί εκ νέου στην προανακριτική επιτροπή.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος νωρίτερα σήμερα απευθύνθηκε και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητώντας να λάβει αντίγραφο της δικογραφίας για τους Εισαγγελείς Διαφθοράς.?