Κοινωνία

Μηχανογραφικό Δελτίο: παράταση για την υποβολή του

Ποια είναι η νέα διορία που έχουν οι μαθητές που έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις. Πότε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα.

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν και να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 τα μεσάνυχτα. Μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, η ειδική εφαρμογή θα κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων.

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μηχανογραφικού, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία, θα λειτουργήσουν επιπλέον τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, τελευταία ημέρα υποβολής του Μηχανογραφικού. Αυτή την ημέρα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό, για να οριστικοποιήσουν αμέσως εκ νέου ένα άλλο.

Εν τω μεταξύ, μετά τις 13:00 θα ανακοινωθούν αύριο, Παρασκευή, οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ειδική πλατφόρμα: https://results.it.minedu.gov.gr , πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.