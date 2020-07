Πολιτική

Αγία Σοφία: “Μυστική” ελληνοτουρκική συνάντηση στο Βερολίνο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να έχει σφαιρική ενημέρωση από πρώτο χέρι ζήτησε η Καγκελαρία. Για “έναρξη διαλόγου“ έσπευσε να μιλήσει ο Τσαβούσογλου.

Τριμερής συνάντηση Γερμανίας – Ελλάδας – Τουρκίας που έλαβε χώρα στο Βερολίνο λίγα 24ωρα πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον απόηχο της απόφασης Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε κατόπιν γερμανικής πρωτοβουλίας και είναι ενδεικτική της βούλησης του Βερολίνου να μη διαρραγούν οι δίοδοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Αγκύρας. Άλλωστε η γερμανική διπλωματία είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προλειαίνοντας το έδαφος και για την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Μητσοτάκη – Ερντογάν στα τέλη Ιουνίου.

Στη συνάντηση, την οποία επιβεβαιώνουν διπλωματικές πηγές των Αθηνών, αναφέρθηκε αρχικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου με συνέντευξή του στην Χουριέτ.

«Συνεργαζόμαστε με όλους στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Με την Ελλάδα, έπειτα από την τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου μας με τον κ. Μητσοτάκη, έχουμε ξεκινήσει και πάλι έναν διάλογο. Ο σύμβουλος του Προέδρου και εκπρόσωπός του Ιμπραχίμ Καλίν και κάποιοι συνάδελφοί μας του υπουργείου Εξωτερικών ήταν στο Βερολίνο και πραγματοποίησαν τριμερή συνάντηση Ελλάδος, Γερμανίας και Τουρκίας. Εάν υπάρχει θέληση, μπορεί να γίνει διάλογος», κατέληξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να μας ενημερώσει για τη μυστική συνάντηση

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «δυο ημέρες μετά την προκλητική απόφαση Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και ενώ βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ πλειοδοτούσαν σε εθνολαϊκισμό και ακροδεξιές κορώνες, η κυβέρνηση πραγματοποιούσε μυστική τριμερή συνάντηση με την Τουρκία και τη Γερμανία. Το γεγονός ότι η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης επιτέλους, έστω και με τεράστια καθυστέρηση, αντιλαμβάνονται τη σημασία της απειλής των κυρώσεων, της συμμετοχής στον ευρωτουρκικό διάλογο και των ανοιχτών διαύλων, σε αντίθεση με ό,τι έλεγε στο παρελθόν, είναι θετικό».

«Ωστόσο σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία που η Τουρκία εντείνει την επιθετικότητα της, η Κυβέρνηση οφείλει τουλάχιστον να ενημερώσει άμεσα την αντιπολίτευση για το τι συζητήθηκε στην τριμερή αντί να μας πληροφορεί ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Δεν γνωρίζουμε αν κρύβεται επειδή φοβάται την ακραία πτέρυγά της. Πάντως να μην ανησυχεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδείξει τον λαϊκισμό της ΝΔ όταν ήταν αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας δεν είναι Μητσοτάκης», καταλήγει η Κουμουνδούρου.

Από την πλευρά του, το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει «είναι αδιανόητο να πληροφορούμαστε από διαρροές και από την Τουρκική πλευρά ότι υπήρχε τριμερής συνάντηση στο Βερολίνο. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να καταλάβει ότι η μυστική διπλωματία έχει σωρεύσει πολλά δεινά. Απαιτούμε άμεσα ενημέρωση».