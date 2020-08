Πολιτισμός

“Το τέλος του Πόνου” της Ζακλίν Λέντζου στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο

Η μικρού μήκους ταινία της βραβευμένης δημιουργού θα διεκδικήσει τη Χρυσή Λεοπάρδαλη της διοργάνωσης που φέτος διεξάγεται διαδικτυακά από τις 5 ως τις 15 Αυγούστου 2020.

Η νέα μικρού μήκους ταινία της Ζακλίν Λέντζου με τίτλο «Το Τέλος του Πόνου» ξεκινάει το ταξίδι της από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο.

«Η Σοφία τρέχει πανικόβλητη, πάλι. Το Σύμπαν αποφασίζει να της μιλήσει για πρώτη φορά. Μια πλανητική συμφωνία για τον Άρη, όπου οι άνθρωποι ονειρεύονται ξύπνιοι και τα ακόντια δεν τραυματίζουν».

Αυτή είναι η υπόθεση της μικρού μήκους ταινίας «Το Τέλος του Πόνου» που βρίσκει τη Ζακλίν Λέντζου («Αλεπού», «Εκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς») για δεύτερη φορά στο Διαγωνιστικό Τμήμα των ταινιών μικρού μήκους του Φεστιβάλ του Λοκάρνο μετά το 2016 όπου είχε συμμετάσχει με την παγκόσμια πρεμιέρα της «Αλεπούς». Το 2017 είχε επισκεφθεί ξανά το Λοκάρνο ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην επετειακή Ακαδημία Κινηματογράφου.

Το Φεστιβάλ του Λοκάρνο διεξάγεται φέτος online από τις 5 μέχρι και τις 15 Αυγούστου 2020.