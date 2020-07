Κόσμος

Δικηγόρος Οικουμενικού Πατριαρχείου: ανησυχώ για την ασφάλεια όσων ζουν στην Τουρκία (βίντεο)

Τι δηλώνει ο Ιωάννης Κτιστάκις, Αν. Καθηγητής Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου για τις επιδιώξεις του Ερντογάν και την εμμονή του με τις "Αγίες Σοφίες".