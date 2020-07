Υγεία - Περιβάλλον

“Γονατίζει” την Σερβία ο κορονοϊός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδεινώνεται η επιδημιολογική κατάσταση στην χώρα…

Η επιδημιολογική κατάσταση στη Σερβία επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα. Το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 344 νέα κρούσματα κορονοϊού, ενώ κατέληξαν 13 ασθενείς. Ο αριθμός των νεκρών από την Covid-19 έφτασε τους 418 και τα κρούσματα, συνολικά από την εκδήλωση της πανδημίας τα 18.983.

Στα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό νοσηλεύονται περίπου 4500 ασθενείς εκ των οποίων οι 170 είναι διασωληνωμένοι. Η πλειονότητα των ασθενών ανήκει στις ηλικίες μεταξύ των 30 και 50 ετών ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας Ζλάτιμπορ Λόντσαρ απευθύνοντας έκκληση στους νέους ανθρώπους, που βρίσκονται στις δημιουργικότερες ηλικίες, να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας και να μην αψηφούν τον κίνδυνο.

Ο κ. Λόντσαρ ανέφερε επίσης ότι το σύστημα υγείας λειτουργεί στα όρια αντοχής, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, ενώ επιβαρυντικά λειτουργεί και το γεγονός ότι 570 γιατροί και νοσηλευτές έχουν προσβληθεί από τον νέο ιό.

Στο σύστημα των «Covid νοσοκομείων» στο Βελιγράδι εντάχθηκε σήμερα και η κλινική ρευματολογικών παθήσεων ως έκτο νοσοκομείο στην πρωτεύουσα που μπαίνει στην μάχη κατά του κορονοϊού.

Ασφυκτική πίεση δέχεται και το σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας με δεδομένο ότι όλα τα εξωτερικά ιατρεία στη Σερβία λειτουργούν και ως ιατρεία για τον κορονοϊό. Μόνο στο Βελιγράδι, όπως ανακοινώθηκε, παρουσιάζονται καθημερινά στα κατά τόπους ιατρεία περισσότερα από τρεις χιλιάδες άτομα με ύποπτα συμπτώματα, υποβάλλονται σε εξετάσεις και κάνουν το τεστ για τον κορονοϊό.?