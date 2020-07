Αθλητικά

Euroleague: η καλύτερη πεντάδα έχει “ελληνικό χρώμα”

Δύο από τους πέντε καλύτερους παίκτες της “κουτσής”, λόγω κορονοϊού, σεζόν, αγωνίζονταν σε ελληνικές ομάδες.

Μπορεί η αγωνιστική περίοδος 2019-20 στη Euroleague να μην ολοκληρώθηκε ποτέ, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης έδωσαν τη δυνατότητα στους φιλάθλους να ψηφίσουν τους καλύτερους παίκτες της σεζόν.

Η ψηφοφορία για την καλύτερη πεντάδα των φιλάθλων κράτησε περισσότερο από δύο εβδομάδες και τα αποτελέσματα έχουν και ελληνικό «χρώμα», καθώς δύο από τους παίκτες της αγωνίζονταν στους «αιώνιους».

Ο λόγος για τον Νικ Καλάθη, ο οποίος «αποχαιρέτησε» τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που άφησε τον Ολυμπιακό για... χάρη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο διεθνής γκαρντ συγκέντρωσε το 5% των ψήφων και ο Σέρβος σέντερ το 6,7% των προτιμήσεων στη σχετική ψηφοφορία. Την πεντάδα συμπληρώνουν ο Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές (13,1%), ο Νίκολα Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα (10,1%) και ο Μάικ Τζέιμς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας (6,7%).