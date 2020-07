Πολιτική

Δωρεά του ΣΥΡΙΖΑ στο Νοσοκομείο Καστοριάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραδόθηκαν ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, που αγοράστηκαν με χρήματα από την αποζημίωση βουλευτών κι ευρωβουλευτών.

Στη δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς προχώρησε αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούμενη από την Γραμματέα της Κ.Ο. και βουλευτή Άρτας Όλγα Γεροβασίλη και τις βουλευτίνες Ολυμπία Τελιγιορίδου, Πέτη Πέρκα και Καλλιόπη Βέττα. Κατά την επίσκεψη της στο Νοσοκομείο η αντιπροσωπεία των βουλευτών παρέδωσε έναν κλίβανο αποστείρωσης χωρητικότητας 400 λίτρων και ένα σταθμό ψηφιακής ανάλυσης ακτινογραφιών.

Η απόφαση της στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς ελήφθη ήδη από τον Απρίλιο του 2020 όταν η περιοχή δεχόταν βαρύ πλήγμα από την πανδημία. Τότε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν, με προτροπή του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, να συγκεντρώσουν χρήματα ώστε να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που υπήρχαν.

Η απόφαση της συγκεκριμένης δωρεάς ελήφθη σταθμίζοντας τις σημαντικές ελλείψεις που εντοπίζονται στο νοσοκομείο Καστοριάς καθώς και την πίεση που δέχεται από κρούσματα και κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου και τον Διοικητή του.

Κατά τη σημερινή επίσκεψή της η αντιπροσωπεία των βουλευτών ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των δύο νέων μηχανημάτων και για τους τρόπους με τους οποίους ενισχύουν και αναβαθμίζουν τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ επισημάνθηκε από τη Διοίκηση ότι η συγκεκριμένη δωρεά είναι η μεγαλύτερη έως τώρα που έχει δεχθεί η νοσοκομειακή μονάδα. Κατά τις συναντήσεις τους με την Διοίκηση του νοσοκομείου, τον Διοικητή, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ενημερώθηκαν για την έως τώρα διαχείριση της επιδημιας η οποία παρόλες τις δυσκολίες αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά, για τις ελλείψεις και τις ανάγκες που υπάρχουν σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά και σε μόνιμο προσωπικό. Η επίσκεψη επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας παρά την πενιχρή κυβερνητική στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη σε δήλωσή της, με το τέλος της επίσκεψης επισήμανε ότι η κίνηση αυτή των ευρωβουλευτών και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδεολογικά ασύμβατη με επικοινωνιακούς εντυπωσιασμούς: «Θελήσαμε να δοθεί το στίγμα από τον πολιτικό κόσμο ότι η έμπρακτη αλληλεγγύη είναι αυτό που μας στηρίζει σε τέτοιες περιόδους. Έτσι η σημερινή μας παρουσία εδώ είναι συμβολική και ουσιαστική. Το μήνυμα που θέλουμε να εκπέμπψουμε είναι ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε Όρθιοι» αν κάτι συμβολίζει δεν είναι άλλο παρά η ουσία και οι πολιτικές στήριξης και ανάκαμψης των συμπολιτών μας. Ούτε τυπικότητες ούτε χειροκροτήματα».