Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν

Διμερή θέματα, οικονομικού, αλλά και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος συζήτησαν οι δύο Πρόεδροι. "Σιγή ιχθύος" για την Αγία Σοφία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με σκοπό τη στενότερη συνεργασία «για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Λιβύη», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Οι δύο Πρόεδροι συνομίλησαν επίσης για διμερή ζητήματα καθώς και για τον στόχο που έχει τεθεί για συναλλαγές ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Από αμερικανικής πλευράς, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει: «Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρόεδρος Ερντογάν συζήτησαν για θετικά εμπορικά ζητήματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας και υπογράμμισαν την πεποίθησή μας για την ανάγκη επίλυσης των περιφερειακών θεμάτων μέσω διαπραγμάτευσης.

