Ερντογάν για Αγία Σοφία: Διορθώσαμε το λάθος που έγινε το 1934

Επαναφέρουμε την Αγία Σοφία στις ρίζες της, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος...

«Επαναφέροντάς την στις ρίζες της», η Τουρκία θα προστατέψει την πολιτιστική κληρονομιά της Αγίας Σοφίας, όπως έκαναν οι πρόγονοί της, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ενώ θα καταστήσουμε την Αγία Σοφία ταιριαστή με την θεμελίωσή της και πάλι, θα διατηρήσουμε το χαρακτηριστικό της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως έκαναν και οι πρόγονοί μας», δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο προεδρικό μέγαρο.

«Μετατρέψαμε την Αγία Σοφία σε μουσείο (το 1934) με μια λανθασμένη απόφαση και την μετατρέπουμε ξανά σε τζαμί», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Παράλληλα υποστήριξε ότι υπάρχουν τετραπλάσιοι έως πενταπλάσιοι χώροι λατρείας στην Τουρκία για μη μουσουλμάνους από ό,τι η Ευρώπη έχει για μουσουλμάνους.

«Υπάρχει κατά μέσο όρο ένας χώρος λατρείας για κάθε 460 μη μουσουλμάνους, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει κατά μέσο όρο ένας χώρος λατρείας για κάθε 2.000 μουσουλμάνους», είπε.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, αποδέχθηκε αίτηση διαφόρων οργανώσεων και ακύρωσε κυβερνητική απόφαση του 1934 που απέδιδε στην Αγία Σοφία το καθεστώς μουσείου.

Μόλις η απόφαση αυτή δημοσιοποιήθηκε, ο πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Οι πρώτες συλλογικές μουσουλμανικές προσευχές θα πραγματοποιηθούν στις 24 Ιουλίου.

Νωρίτερα σήμερα η τουρκική Αρχή Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) ανακοίνωσε πως η Αγία Σοφία θα παραμείνει ανοικτή στους επισκέπτες εκτός από τις ώρες της μουσουλμανικής προσευχής, στη διάρκεια της οποίας οι χριστιανικές εικόνες θα πρέπει να καλύπτονται, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Θρησκευτικών Υποθέσεων στην Τουρκία.

Οι χριστιανικές αναπαραστάσεις του ναού «δεν αποτελούν εμπόδιο στη διεξαγωγή των προσευχών», υπογράμμισε η τουρκική αρχή.

Τσαβούσογλου: Είμαστε εναντίον των μονομερών κυρώσεων, ξεκινήσαμε διάλογο με Ελλάδα

«Είμαστε εναντίον των μονομερών κυρώσεων, δεν θα υποκύψουμε σε αυτό», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφερόμενος στο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ σε κοινή συνέντευξή του με τον Μαλτέζο ομόλογό του Εβαρίστ Μπαρτόλο, ενώ είπε ότι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε διάλογος με την Ελλάδα.

Όπως είπε στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας και Τουρκίας στην οποία συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν και άλλοι αξιωματούχοι του τουρκικού ΥΠΕΞ. Για την Αγία Σοφία ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι η Τουρκία απορρίπτει τη λέξη «καταδίκη» που χρησιμοποίησε η ΕΕ για την Αγία Σοφία.

Στις δηλώσεις του ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι στην ατζέντα της χθεσινής συνάντησης του Συμβουλίου των ΥΠΕΞ της ΕΕ ήταν η Τουρκία και πως οι τρεις χώρες που ήθελαν να είναι στην ατζέντα η Τουρκία ήταν η Ελλάδα, η ‘Ε/κ διοίκηση νοτίου Κύπρου’ όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία και η Γαλλία.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όλους στην ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Άλλωστε με την Ελλάδα, έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου μας με τον κ. Μητσοτάκη, έχουμε ξεκινήσει και πάλι εδώ ένα διάλογο. Γνωρίζετε ο σύμβουλος του Προέδρου και εκπρόσωπός του Ιμπραχίμ Καλίν και κάποιοι συνάδελφοί μας του ΥΠΕΞ ήταν στο Βερολίνο και πραγματοποίησαν τριμερή συνάντηση με Ελλάδα, Γερμανία και Τουρκία», ανέφερε ο Τσαβούσογλου.

«Ο Ιμπραχίμ Καλίν και οι συνάδελφοί μας μας πήραν και μας ενημέρωσαν. Τελικά αν υπάρχει θέληση μπορεί να γίνει διάλογος», πρόσθεσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με τον ίδιο «με διάλογο μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Εμείς συμφωνούμε για συνεργασία και διαμοιρασμό αλλά είμαστε εναντίον στη μονομερή επιβολή κυρώσεων. Δεν θα λυγίσουμε σε αυτό. Έχουμε και αποφασιστικότητα και καλή πρόθεση αλλά και με αυτή την έννοια έχουμε και ευελιξία στο θέμα της συνεργασίας».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι κατά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του της Μάλτας συζήτησαν και τα περιφερειακά θέματα προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει διαφορά απόψεων με την Μάλτα. Ανέφερε ότι και οι δύο χώρες θέλουν ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και ιδιαίτερα στη Λιβύη και την ανατολική Μεσόγειο.

«Για παράδειγμα η σταθερότητα της Λιβύης είναι πολύ σημαντική για τη Μάλτα, και μάλιστα για την Ιταλία, τις χώρες της βόρειας Μεσογείου και της νότιας Ευρώπης είναι πολύ σημαντική», ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου λέγοντας ότι οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη εκεί θα επηρεάσει πολύ την Μάλτα. Όπως είπε κατανοούν τις ανησυχίες της Μάλτας για την παράνομη μετανάστευση.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι πρότειναν και στην κυβέρνηση της Λιβύης να συνεργαστεί με την Μάλτα, προσθέτοντας ότι στο μέλλον θα αυξηθεί η στήριξη της Τουρκίας προς τη Μάλτα ιδιαίτερα στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Επανέλαβε ότι είναι έτοιμοι για συνεργασία με όλους στην ανατολική Μεσόγειο.

«Εξήγησα ότι θέλουμε να συμμετάσχουμε σε μια εργασία με την οποία θα τεθούν υπό εγγύηση τα δικαιώματα των Τ/κ και θα διασφαλιστεί ο δίκαιος διαμοιρασμός. Σε αυτό το θέμα η Τουρκία αναγκάστηκε να κάνει μονομερή βήματα επειδή στο παρελθόν αποκλείστηκε. Εάν είναι έτοιμοι για διάλογο με την Τουρκία και αν ο ‘Ε/κ τομέας’ είναι έτοιμος για δίκαιο διαμοιρασμό με τον ‘Τ/κ λαό’ αυτό το ζήτημα μπορούμε να το διευθετήσουμε εύκολα», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσολγου σχολιάζοντας τις δηλώσεις του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ για την Αγία Σοφία, ανέφερε ότι «όπως έχω πει και προηγουμένως εάν ο Μπορέλ έλεγε ‘θα ήταν καλύτερα να μην είχε ανοίξει’ θα το σεβόμουν. Αν έλεγε ΄θα ήταν καλύτερα να έμενε μουσείο’ και πάλι θα το σεβόμουν, αλλά τη λέξη ‘καταδίκη’ εμείς την απορρίπτουμε».

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν επίσης μνημεία στην Ισπανία που χτίστηκαν ως τζαμιά και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε εκκλησίες. Τώρα κι εμείς πρέπει να πούμε στην Ισπανία ‘μετατρέψτε τα σε τζαμιά, σας καταδικάζουμε; Επιπλέον αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε πως ενώ η Τουρκία είναι τόσο εποικοδομητική στο θέμα της Αγίας Σοφίας, δεν είναι σωστή στάση να την καταδικάζουν.?