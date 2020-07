Πολιτική

Τσίπρας για Αγία Σοφία: θετικό βήμα η λίστα με κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Την ανάγκη συντονισμού Ελλάδας και Κύπρου επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την συνάντηση του με τον Νίκο Αναστασιάδη.

Την ανάγκη συντονισμού των ενεργειών Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

Κατά τον σύντομο διάλογο πριν ξεκινήσει η συνάντηση ο κ. Τσίπρας αφού εξέφρασε την χαρά του για την επίσκεψη μετά από έναν χρόνο με τον πρόεδρο της Κύπρου ανέφερε ότι "η επίσκεψή του γίνεται σε μία κρίσιμη στιγμή, όπου είναι απαραίτητος όσο ποτέ ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου καθώς εξελίσσεται λίγες ημέρες μετά από μία θλιβερή και προσβλητική απόφαση για τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό, του Ταγίπ Ερντογάν, για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί". Σημείωσε ακόμη ότι η ενέργεια αυτή του Τούρκου Προέδρου έρχεται σε συνδυασμό με την αυξανόμενη προκλητικότητα στην ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ως "θετικό ότι η Ελλάδα ζητά έστω και με καθυστέρηση από τους εταίρους στην ΕΕ να επεξεργαστεί κυρώσεις κατά της Τουρκίας, για αυτή της την επιθετικότητα, πράγμα που διεκδικήσαμε από κοινού και πετύχαμε πέρυσι για την Κύπρο και τη κυπριακή ΑΟΖ". Ανέφερε ακόμη ότι οι εταίροι μας πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους καθώς το θέμα της Αγίας Σοφίας δεν είναι διμερές αλλά διεθνές. Σημείωσε ακόμη ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος πρέπει να διεξαχθεί ξανά. Αναφέρθηκε και στην επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό σημειώνοντας ότι "είναι σημαντική εξέλιξη η επανέναρξη των συνομιλιών για την διερεύνηση μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης με την υπογράμμιση ότι ο διάλογος ξεκινά από το σημείο που τον είχαμε αφήσει στο πλαίσιο Γκουτιέρες".

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι η παρουσία του στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνεχίζοντας ανέφερε: Προσπαθούμε να είμαστε συντονισμένοι...Αυτό που απασχολεί περισσότερο στην παρούσα συγκυρία είναι η νέα προκλητικότητα της Τουρκίας που γίνεται οξύτερη ενώ η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας, του μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε τέμενος. Αποτελεί και μία προειδοποίηση για το πώς πρέπει οι ευρωπαίοι να αντιμετωπίζουν την Τουρκία και να αντιδράσουν...Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί και συνεργαζόμαστε, με την ελπίδα να αφυπνιστούν όσοι νομίζουν ότι με την καλή θέληση και με την διπλωματία και την ανοχή θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ελπίζω οι προσπάθειες να αποδώσουν. Κλείνοντας ανέφερε: "Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου. Ελλάδα και Κύπρος επιδιώκουμε πάντα τον διάλογο, αλλά έχουμε έναν γείτονα που αντί να συμπεριφέρεται σαν ευρωπαίος συμπεριφέρεται σαν διεθνής ταραξίας...Προϋπόθεση όμως για τον διάλογο είναι ότι θα σταματήσουν οι έκνομες ενέργειες γιατί υπό την απειλή των κανονιοφόρων δεν μπορείς να ευελπιστείς ότι θα ακουστούν οι απόψεις της Ελλάδας και της Κύπρου".