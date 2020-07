Κόσμος

Επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με εμπορευματικό (εικόνες)

Ακινητοποιημένος ήταν ο συρμός της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης, οι τέσσερις σοβαρά, όταν επιβατικός συρμός συγκρούστηκε με εμπορευματικό που ήταν ακινητοποιημένος, κοντά στην Πράγα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

«Παραλάβαμε τέσσερις ανθρώπους με σοβαρά τραύματα και τους διακομίσαμε σε νοσοκομεία της Πράγας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του τοπικού κέντρου άμεσης βοήθειας, η Πέτρα Εφενμπεργκέροβα. Δύο ελικόπτερα-ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, διευκρίνισε η ίδια.

«Προσφέραμε επίσης φροντίδα σε 29 πιο ελαφριά τραυματισμένους. Διακομίζονται σε νοσοκομεία», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως τραυματιοφορείς βρίσκονταν ακόμη επιτόπου και ότι υπήρχε ενδεχόμενο να υπάρχουν άλλοι περίπου δέκα τραυματίες που θα χρειαστούν διακομιδή.

Δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος στο αρχικό στάδιο της έρευνας, πάντως η εκπρόσωπος δεν απέκλεισε να «βρεθεί κάποιος» στα συντρίμμια μετά τη σύγκρουση.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 (ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Τσέσκι Μπροντ, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της Πράγας.