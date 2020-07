Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκλεισε το Κέντρο Υγείας Καλλονής

Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα στο δήμο της Λέσβου, όπου και κρίθηκε αναγκαίο το κλείσιμο του τοπικού Κέντρου Υγείας.

Κλείνει το κέντρο υγείας της Καλλονής με αφορμή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοιού COVID - 19 που προέκυψαν στο δήμο Δυτικής Λέσβου.

Η υγειονομική μονάδα που έκλειψε στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, θα παραμείνει κλειστή έως το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 08:00 με απόφαση της διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, γιατί κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί απολύμανση των χώρων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι σε εξέλιξη διαδικασία ιχνηλάτησης επαφών των τριών φορέων του ιού, που απομονώνονται και τίθενται υπό την επιτήρηση της αρμόδιας επιτροπής Λοιμώξεων του κέντρου υγείας Καλλονής και του ΕΟΔΥ, ενώ περίπου πέντε άτομα με τα οποία ήρθαν σε επαφή οι τρεις νοσήσαντες, έχουν τεθεί σε απομόνωση.

Aπό σήμερα και σε συνεργασία με το δήμο Δυτικής Λέσβου, θα λειτουργήσει προσωρινός χώρος - ιατρείο απολύτως επειγόντων περιστατικών, που αφορούν κίνδυνο ζωής, σε κεντρικό σημείο στην πλατεία Καλλονής (παραπλεύρως του φαρμακείου του Αντώνη Μαριόλα). Οι πολίτες για επείγοντα περιστατικά μπορούν να απευθύνονται στο 166 (ΕΚΑΒ).

Να θυμίσουμε ότι σήμερα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, από χωριό της κεντρικής Λέσβου διαγνώσθηκαν τρεις ασθενείς θετικοί στον κορονοϊό covid 19.

Ένας 85χρονος που είχε μεταφερθεί με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος, έδωσε θετικά αποτελέσματα στην ύπαρξη του κορονοϊού covid 19. Αρχικά είχε μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Καλλονής χωρίς μέτρα προφύλαξης και από εκεί στάλθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Αυτή είναι και η αιτία του ότι από χθες έκλεισε το κέντρο υγείας, προκειμένου να απολυμανθεί. Θετικά όμως ήταν και τα δείγματα που λήφθηκαν και από το γιό του, αλλά και από τον εγγονό του. Ο μεν γιος του 85χρονου είναι ασυμπτωματικός, ο δε εγγονός του αντιμετωπίζει χαμηλό πυρετό εδώ και 10 μέρες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μέλη της οικογένειας που νόσησε φιλοξένησε επισκέπτες στο νησί από την βόρειο Ελλάδα.

Το πρώτο κρούσμα βεβαιώθηκε χθες και στην Πάρο. Πρόκειται για κάτοικο του νησιού.