Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός σαρώνει στις ΗΠΑ

Εκρηκτική αύξηση κρουσμάτων μόλυνσης στο νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας. Θλιβερό ρεκόρ θανάτων στην Φλόριντα.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν άλλες 63.262 νέες επιβεβαιωμένες μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως χθες Τρίτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα ξεπέρασε τα 3,42 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη σχολή ιατρικής αυτή της Βαλτιμόρης.

Παράλληλα ακόμη 850 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 σε ένα 24ωρο, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να ανέρχεται πλέον σε 136.432 θανάτους.

Η ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο γνωρίζει εδώ και μερικές εβδομάδες εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης στο νότιο και στο δυτικό της τμήμα.

Η Φλόριντα, μια από τις πρώτες αμερικανικές πολιτείες που είχαν αρχίσει να αίρουν τα μέτρα περιορισμού, κατέγραψε χθες νέο θλιβερό ρεκόρ ως προς τον αριθμό των θανάτων εξαιτίας της COVID-19, 132 μέσα σε μια ημέρα, καθώς και πάνω από 9.000 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Αντιμέτωπες με την τάση αυτή οι αρχές σε ορισμένες πολιτείες κάνουν βήματα προς τα πίσω στη διαδικασία άρσης των μέτρων περιορισμού και το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και των υπηρεσιών, όπως η Καλιφόρνια, ενώ σε άλλες καθιστούν πλέον υποχρεωτική τη χρήση προστατευτικής μάσκας σε δημόσιους χώρους.

Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna ανακοίνωσε ότι θα εισέλθει την 27η Ιουλίου στην τελική φάση των κλινικών δοκιμών εμβολίου της για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού, μετά τη δημοσιοποίηση των υποσχόμενων προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του.