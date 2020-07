Κόσμος

Τρομακτική έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου (εικόνες)

Φοβερές εικόνες από τη στιγμή της έκρηξης που κάλυψε με πυκνό καπνό όλη την πόλη.

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκαταλελειμμένο αυτοκινητόδρομο στην Αίγυπτο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη στιγμή της φωτιάς, φαίνονται οι φλόγες και τα σύννεφα πυκνού μαύρου καπνού πάνω από το Κάιρο.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε σωλήνα πετρελαίου ο οποίος υπέστη ρήξη, όμως τα αίτια ερευνώνται.