Οικονομία

Κάντας στον ΑΝΤ1: Σκανδαλώδεις οι αποφάσεις του ΣτΕ για τα αναδρομικά (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης. Αντιδράσεις και από τους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας. Τι λέει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων της τράπεζας.