Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Πτώση των βάσεων “δείχνουν” τα στατιστικά

Σε ποιες σχολές σημειώνεται μεγάλη πτώση. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία που αναφέρονται στην κλιμάκωση των μορίων.

Πτωτική φαίνεται πως θα είναι, φέτος, η “πορεία” των βάσεων στην πλειονότητα των σχολών όλων των Επιστημονικών Πεδίων, όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία που αναφέρονται στην κλιμάκωση των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, μεγάλη πτώση αναμένεται στις ιατρικές σχολές για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.

Γενικότερα, για τις σχολές Υγείας, του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, ο εκπαιδευτικός αναλυτής, Γιώργος Χατζητέγας ανέφερε ότι θα υπάρξει πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που συγκέντρωσε πάνω από 17.000 μόρια και διεκδικεί τις σχολές αυτές, είναι λίγο περισσότεροι από 1.000.

Για τις νομικές σχολές αναμένεται πτώση των βάσεων, «μικρή, αλλά όχι εντυπωσιακή», όπως τόνισε. Για τις υπόλοιπες σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι σχολές Ψυχολογίας, όπως είπε, «είναι σαφές ότι θα υποχωρήσουν οι βάσεις». «Γενικά, στο 1ο πεδίο, όσο πιο χαμηλόβαθμη η σχολή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πτώση», συμπλήρωσε.

Επίσης, στις σχολές του 2ου και του 4ου Επιστημονικού Πεδίου - Θετικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής - η πτώση των βάσεων θα είναι σαφής.

Περίπου 134 μαθητές συγκέντρωσαν περισσότερα από 19.000 μόρια.

«Παρατηρήθηκε φέτος μία "αποψίλωση" στον αριθμό των αρίστων. Και οι υποψήφιοι με μόρια άνω των 18.000 είναι μετρημένοι. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει εξορθολογισμός των βάσεων, κάτι που θα επιτρέψει και την καλύτερη διαβάθμιση των υποψηφίων στις σχολές», κατέληξε ο κ. Χατζητέγας.

Υπενθυμίζεται πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων είναι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 20 Ιουλίου. Όπως επισημάνθηκε από τον εκπαιδευτικό αναλυτή, μετά και τα νέα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, η προσοχή με την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό τους θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς, καλό είναι να μη λάβουν υπ' όψιν τις περσινές βάσεις και να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους τις σχολές που επιθυμούν, μη αποκλείοντας καμία, που πέρυσι είχε υψηλότερη βάση από τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει.